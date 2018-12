Elektrické koloběžky Lime možná změní majitele. Brousí si na ně zuby Uber

Podle zprávy The Information jedná Uber o koupi jednoho ze dvou největších provozovatelů elektrických koloběžek, platformy Lime nebo Bird. K akvizici v hodnotě několik miliard dolarů by mělo dojít ještě do konce tohoto roku.

Analytici se však přiklánějí spíš k tomu, že dojde ke koupi kalifornského startupu Lime. Šéf konkurenční firmy Bird, Travis VanderZanden řekl deníku Financial Times, že jeho společnost „není na prodej“.



Tomu, že si Uber brousí zuby na zelené koloběžky Lime, nahrává i fakt, že alternativní taxislužba už minoritní podíl této firmy vlastní. V červenci investovala do startupu 335 milionů dolarů, společně s mateřskou firmou Googlu Alphabet. Součástí dohody bylo i to, že zelené koloběžky Lime začal Uber ve Spojených státech nabízet prostřednictvím své aplikace.



Právě kvůli předchozí investici Uberu do startupu Lime mnozí spekulují, že kompletní převzetí kalifornského projektu je na spadnutí. Podobně totiž Uber postupoval v případě platformy Jump, která nabízí sdílená kola. Po počáteční investici ji letos v dubnu pohltil celou.



Současná hodnota startupu Lime je zhruba 3,3 miliardy dolarů, píše deník The Daily Telegraph. Firma totiž od svého loňského spuštění vybrala stovky milionů dolarů na nejrůznějších příspěvcích. Po raketovém vzestupu dnes zelené koloběžky Lime jezdí ve více než stovce světových měst, od konce září i v Praze.



Společnost Uber se prezentuje jako technologická firma, jejíž hlavním cílem je dopravit zákazníka do cíle. K tomu začíná čím dál tím víc využívat i různé alternativní dopravní prostředky. Za její současnou snahou je podle technologického webu The Verge úsilí o získání významného podílu na relativně novém a rychle se rozvíjejícím trhu se sdílenými elektrickými vozítky.