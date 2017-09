Lithiová horečka zachvátila těžební trh, nakonec může být kovu i nadbytek

Před dvěma lety se během deseti měsíců ceny lithia kvůli obavám z jeho nedostatku téměř ztrojnásobily na více než 20 tisíc dolarů za tunu. Příčinou byl boom na trhu s elektrickými vozidly, která stejně jako notebooky nebo smartphony potřebují lithium-iontové baterie.

Podle výzkumné organizace Bloomberg New Energy Finance poptávka po elektrických automobilech do roku 2030 vzroste více než třicetkrát.

Ve stejném období se vytěží téměř jedno procento dostupných celosvětových rezerv lithia. Výrobcům baterií to však k zajištění produkce nebude stačit a průzkumy budou muset pokračovat rychleji.

Kde se těží lithium

Analytici společnosti Sanford C. Bernstein & Co odhadují, že celková investice do nových dolů se bude pravděpodobně pohybovat v rozmezí od 350 do 750 miliard dolarů.



Pozornost těžařů se tak zaměří na oblasti, kde vlády dosud umožňují těžit jen omezeně. Asi polovina světových rezerv kovu se nachází v Chile, převážně v poušti Atacama, která se rozprostírá na hranici s Argentinou. Místo je domovem pastevců, kteří se obávají znečištění a nedostatku vody, který by těžba mohla způsobit. Další zásoby jsou v malebném anglickém kraji Cornwall.

Lithium se těží na šesti kontinentech, nezanedbatelné zásoby lithia má také Česko. I v případě, že se poptávka po lithiu ztrojnásobí, světové zásoby by měly vydržet na dalších 185 let. Těžební společnosti už oznámily desítky nových projektů na lithiové doly. Zatím panují obavy, že nebudou dokončeny včas, aby uspokojily rostoucí poptávku. Otevření prvního nového dolu je naplánováno na rok 2019. Mark Cutifani, výkonný ředitel těžební společnosti Anglo American, si však myslí, že za pár let nastane opačný problém. „Spouští se mnoho projektů, proto by to nakonec mohlo skončit přebytkem kovu na trhu,“ řekl agentuře Bloomberg.