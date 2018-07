Firma blízká lobbistovi Horáčkovi tiskne letáky pro VZP za 17 milionů

Andrea Wolfová byla ještě vloni v březnu marketingovou ředitelkou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Čtyři týdny před svým odchodem ovšem stihla dotáhnout zakázku na tisk letáků, kterými VZP informuje pojištěnce. Po otevření obálek s nabídkami bylo jasné, že nejnižší cenu nabídla firma Tender Consortium.

Ta patří do sítě firem blízkých lobbistovi Tomáši Horáčkovi, který je dnes stíhaný za manipulace zdravotnických tendrů. VZP firmě za tiskové materiály zaplatí do roku 2019 celkem téměř 17 milionů korun.

Wolfová se ovšem následně s Horáčkem rozhodla spolupracovat podstatně více. Ač se k tomu dnes ve svém veřejném internetovém životopise na sociální síti LinkedIn nepřiznává, podle zjištění MF DNES se z pojišťovny přesunula na post marketingové ředitelky firmy Sky & Limited. I ta patří do sítě firem kolem lobbisty Horáčka, kterým se věnuje policie.

Stejní lidé kolem Horáčka

Jednatelem firmy je sice dle obchodního rejstříku Jan Zeman, ten však zároveň pracuje pro První chráněnou dílnu, kterou Horáček vlastní přímo a stála na počátku rozmachu jeho byznysu se státem. A jako majitel byl ještě nedávno v obchodním rejstříku zanesen Jakub Veselý, další zaměstnanec První chráněné dílny.



Wolfová ovšem popírá, že by jakkoliv Horáčkovi k nějaké zakázce z peněz zdravotní pojišťovny pomohla. Třeba tak, že by mu poskytla interní informace, které by mu pomohly tisk materiálů nacenit lépe, než to udělala konkurence.

„Když jsem pracovala ve VZP, vypisovala se celá řada veřejných zakázek. Už je neumím podrobně komentovat,“ řekla MF DNES Wolfová. Podle ní se ovšem na tendrech vždy podíleli právníci a schvalovala je správní rada pojišťovny.

„Marketing o definování samotných podmínek zakázky vůbec nerozhodoval,“ upřesnila Wolfová.

Horáček před třemi týdny skončil ve vazbě a Wolfová podle svých slov pro Sky & Limited zhruba stejnou dobu nepracuje. „Jsem na volné noze,“ dodala.

Mluvčí VZP Oldřich Tichý tvrdí, že pojišťovna o přestupu Wolfové nic nevěděla. „O tom, že by Andrea Wolfová byla kdykoliv zaměstnankyní některé z firem blízkých panu Horáčkovi, nemám žádné informace a ani není v mých silách to zákonným způsobem objektivně zjistit,“ uvedl Tichý.

Jen v roli prostředníka

Firma blízká Horáčkovi podle něj zvítězila díky nejnižší ceně a splnila všechny vyžadované podmínky. To, že nakonec Tender Consortium v praxi fakticky v soutěži dělalo jen jakéhosi prostředníka a reálně pro pojišťovnu tiskne letáky subdodavatel Logik, přitom podle něj VZP nevadí.



„Účastník předem sdělil, že pro realizaci této veřejné zakázky využije v souladu svého poddodavatele, kterého ve své nabídce identifikoval. Dosavadní plnění ze strany společnosti Tender Consortium odpovídá smluvním podmínkám,“ doplnil Tichý.

MF DNES už dříve zmapovala síť patnáctky firem blízkých lobbistovi Horáčkovi. Firma Sky & Limited příliš dohledatelné činnosti sama nemá. Krom Wolfové ovšem přilákala i dalšího někdejšího vysoce postaveného manažera VZP.

Dle firemního webu za Sky & Limited vystupuje jako projektový manažer divize zdravotnictví Rostislav Verner. Tedy někdejší náměstek ředitele VZP, který v pojišťovně skončil v roce 2016. Oficiálně kvůli „novým výzvám v soukromé sféře“. Stalo se tak po blamáži s příspěvky pro pacienty.

Stát rovněž Sky & Limited letos prodal za 5 milionů zámek Dívčí Hrad na Bruntálsku.