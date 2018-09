Loď převážející náklad Airbusu potáhne „drak“. Společnost snižuje emise

Masivní plachta o velikosti pěti set metrů čtverečních může ušetřit více než jeden milion eur (přes dvacet pět milionů korun) za roční výdaje na palivo. Emise oxidu uhličitého by se podle propočtů společnosti měly snížit o osm tisíc metrických tun ročně a spotřeba paliva by se měla zefektivnit o dvacet procent, informuje The Wall Street Journal.

Plachta od společnosti SeaWing bude instalována na plavidlo Ville de Bordeaux do konce roku 2020. Součástí systému pro využití větrné energie jsou čidla, která snímají údaje týkající se počasí a informují kapitána, jak zařízení využít.

Firma Airseas, pod kterou výrobce křídla SeaWing spadá, má podle jejího ředitele Vincenta Bernatetse smlouvu s dalšími třemi lodními společnostmi. Jména odmítl zveřejnit, informuje Cips.org. Portfolio SeaWing však zahrnuje i mnohem silnějšího draka než toho pro Airbus. Pro větší lodě společnost nabízí plachtu o rozměrech přes deset tisíc metrů čtverečních.

S novými technologickými vychytávkami přicházejí lodní dopravci v době, kdy rostou ceny pohonných hmot. Mezinárodní námořní organizace požaduje, aby palivo obsahovalo o osmdesát procent méně síry, což je podle serveru Ekolist nejvýznamnější zlepšení světových standardů paliv pro lodní průmysl za posledních sto let.



S využitím větrné energie přišla již v březnu loňského roku největší lodní kontejnerová společnost Maersk. Na palubu svého tankeru instalovala dvě rotovací třicet metrů vysoké plachty. Ročně se díky těmto „doplňkům“ sníží únik oxidu uhličitého o sedm až deset procent.