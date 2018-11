Má smysl ‚Zemanův plavební kanál‘? V Rozstřelu odpoví zastánce i odpůrce

O smysluplnosti stavby kanálu (D-O-L) budou polemizovat bývalý ředitel investora stavby, Ředitelství vodních cest a současný předseda Asociace D-O-L Jan Skalický s předsedou Strany Zelených a starostou Prahy 4 Petrem Štěpánkem. Pořadem bude provázet Vladimír Vokál.



Zájem o téma plavebního kanálu rozvířilo oznámení ministerstva dopravy, že stavba projektu, který v maximální variantě vyjde na více než 600 miliard korun, má potenciál ekonomické návratnosti.

Nejefektivnější podle studie proveditelnosti je splavnění Odry z Ostravska a větev propojující Odru s Dunajem. Připojení Labské větve pomocí dlouhých plavebních tunelů pak podle úřadu zvyšuje rizikovost celého projektu, přesto i tato varianta v nedávno dokončené studii ekonomickou efektivitu splnila.



Plány na stavbu kanálu, který by ve velké části kopíroval přirozené koryto zmiňovaných řek, nicméně vadí starostům a lidem v okolí chystané stavby. „My bychom průplav neuvítali. Obci by nic nepřinesl. Navíc by šel na území naší obce v trase Baťova kanálu, takže by ho vlastně zrušil. Mnoho let už čekáme na silniční obchvat, ten by se měl upřednostnit,“ uvedla starostka Babic na Uherskohradišťsku Martina Horňáková.

Ještě než se na trase chystaného kanálu poprvé kopne do země, čekají úředníky dopravního resortu roky přípravných prací. Samotná stavba by podle odhadů ministerstva dopravy měla odstartovat kolem roku 2035, úřad nicméně přiznává, že jde o optimistickou variantu.

Například příprava děčínského jezu, který je označovaný jako první stavba chystaného propojení uvedených tří řek, se už deset let nedaří posunout z fáze žádosti o získání zeleného razítka. Proces dopadu stavby na životní prostředí (EIA) se navíc zřejmě ještě významně prodlouží poté, co Národní Park České Švýcarsko odmítl stanovit kompenzační opatření za poškození chráněných lokalit, které výstavba plavebního stupně způsobí.

„Ke koncepci vodní dopravy tak, jak byla předložena, nebylo podle odborných podkladů možné vydat návrh funkčních a trvale udržitelných kompenzačních opatření, a to ani v rámci Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica, ani na jiném místě v České republice. Pokud by správa parku přistoupila k vydání kompenzačních opatření hypotetického charakteru, postupovala by nejen v rozporu se zákonem, ale vystavila by Českou republiku také hrozbě sankcí ze strany Evropské unie, vůči které se z vlastní vůle zavázala k ochraně zmíněných evropsky významných lokalit.“ uvedl ředitel správy parku Pavel Benda.