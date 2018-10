Rybí kádrování. Norská firma skenuje tváře lososů, pozná nemocné

18:27 , aktualizováno 18:27

Mořští lososi v Orwellově Farmě zvířat chyběli, ale dnes by je možná slavný spisovatel zakomponoval do děje. Norská rybářská společnost Cermaq Group AS se totiž vytasila s technologií, která podle jejich výrazu rozpozná potenciálně nebezpečné kusy, které mohou roznášet rybí vši.