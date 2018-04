Lucembursko sází na kosmický průmysl, ve vesmíru chce těžit minerály

„Vyrostli jsme z ničeho a teď jsme nejdynamičtější v Evropě,“ prohlásil před časem ministr hospodářství a místopředseda vlády Étienne Schneider. Při té příležitosti také vysvětlil, proč Lucembursko tak dychtí po využívání vesmírných zdrojů.

„Svou iniciativou v této oblasti se země snaží co nejlépe využít rychle rostoucího globálního průmyslu. Jedná se o sérii opatření, která by z Lucemburska mohla učinit evropské srdce výzkumu a využití vesmírných zdrojů,“ sdělil Schneider pro stanici CNBC a pochlubil se při tom, že je v zemi již více než sedmdesát společností, které ve vesmírném průmyslu podnikají.

Vyzdvihl především americké firmy Deep Space Industries a Planetary Resources, ale také japonský ispace, což jsou v Lucembursku tři klíčoví a nejrychleji rostoucí hráči. Na rozdíl od časů mise Apollo je tato nová generace průzkumu vedena soukromým sektorem, který se zajímá o to, jak ve vesmíru vydělat peníze.

Soukromý průzkum vesmíru je podle CNBC zcela novým trhem s potenciálem v řádech bilionů dolarů. Federální letecká správa očekává, že vesmírný cestovních ruch bude mít v několika příštích letech hodnotu miliardy dolarů. Odborníci, jako je například americký astrofyzik Neil deGrasse Tyson, se shodují, že prvním světovým bilionářem bude člověk, který využije minerály z asteroidů.

Planetky, jež se pohybují mezi Marsem a Jupiterem, jsou skříně pokladů plné zlata, platiny a slitin, které jsou potřebné k výrobě moderních technologií (například smartphonů).

První v Evropě

Spojené státy a Lucembursko jsou zatím jediné dvě země na světě, jež legislativně ukotvily nárok těžařů na materiál vytěžený na asteroidech a jiných tělesech. Zákon, jehož obdoba platí v USA od roku 2015, přijali v Lucembursku loni. „Možnost vlastnit tyto materiály pobízí investory, aby do těchto příležitostí investovali,“ nastínil Schneider.

Kosmická těžba je lákavá nejen kvůli minerálům, ale i vnitřní vodě, kterou lze destilovat do raketového paliva pro budoucí mise hlouběji do vesmíru.

Lucembursko zahájilo kosmický program před více než třiceti lety, kdy se stalo domovem prvního soukromého satelitního operátora SES. Zároveň do něj vstoupilo také jako hlavní akcionář. Dnes je SES globálním operátorem a druhou největší satelitní společností na světě s ročními příjmy přesahujícími dvě miliardy dolarů.

Schneider věří, že vesmírný byznys ještě nedosáhl vrcholu. Na výrazný posun v podílu na HDP si však musí Lucembursko počkat. „Mohl by vyrůst i na pět procent, ale to může trvat tak deset až patnáct let. Nyní máme desítky firem, které však zatím nemají dostatek peněz. Zavádíme proto inkubátory a investiční fondy,“ dodal.