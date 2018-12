Do autobusu bez lístku. Lucembursko ruší poplatky za hromadnou dopravu

Lucembursko již dříve od povinnosti kupovat si lístek ulevilo lidem do dvaceti let. Dvouhodinový lístek stojí dvě eura (cca 52 korun), celodenní čtyři a roční mPass, který funguje podobně jako např. pražská Lítačka, si mohou lidé koupit za 150 eur (necelých 3 900 korun), informuje list The Independent.



Podle britského deníku The Guardian se vláda těmito opatřeními snaží především zlepšit dopravu v hlavním městě Lucemburku. Přestože v něm žije jen 110 tisíc lidí, dalších téměř 400 tisíc jich tam denně dojíždí do práce. Podle Guardianu tam v roce 2016 každý řidič strávil v kolonách v průměru 33 hodin.



Někteří kritici tohoto rozhodnutí upozorňují na to, že by se v zimě mohli do tramvají a autobusů stahovat bezdomovci. Ti i v Česku a dalších evropských zemích často využívají hromadnou dopravu jako místo, kde se mohou ohřát.



Kromě zavedení hromadné dopravy zdarma slibuje nová koalice Lucemburčanům i legalizaci konopí pro rekreační účely a zavedení dvou nových státních svátků.



Nová vláda je tvořena členy Bettelovy Demokratické strany, Lucemburské socialistické dělnické strany a Strany zelených. V parlamentu drží těsnou většinu 31 z 60 hlasů.