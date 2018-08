Stravenky už nestačí. České firmy lákají na kvalitní kuchyni zdarma

Jídlo a pití po celý den v neomezeném množství v pražské restauraci Timeout hradí od letošního března svým zaměstnancům společnost Livesport.cz, která přináší sportovní zpravodajství pro sázkaře ve třiceti jazycích. Většina pracovníků Livesport.cz sem dochází denně, někdy i na snídaně či večeře.

Nabídka kvalitního jídla zdarma má podobně jako další benefity zvýšit atraktivitu zaměstnání pro stávající lidi i nové uchazeče, kteří se na trhu těžko shánějí. A podle firmy má „bezedný talíř“ úspěch. Většina se stala štamgasty, kteří si denně dopřávají české klasiky, středomořskou i asijskou kuchyni, burgery, domácí těstoviny i rybí speciality, od krevet po mečouna a kalamáry.

Původně si stravování v restauraci nové kancelářské budovy Aspira Business Centre v Nových Butovicích hradili ze stravenek, ty však firma brzy zrušila. Vyjde to dráž, ale společnost si změnu pochvaluje. Měsíční výdaje na jednoho pracovníka dosahují řádově nižších tisíců korun. „Po půl roce se ukazuje, že to byl dobrý nápad. Zaměstnanci restauraci využívají, jsou spokojení a přináší to řadu dalších výhod. Například ušetří čas, protože nemusí v okolí hledat, kam půjdou jíst,“ líčí ředitel Livesport.cz Patrik Dzurenda.

Jídlo zdarma navíc mění chování lidí i firemní kulturu. „Snižuje se počet mailů a zvyšuje počet meetingů. Lidé víc věcí vyřeší osobně, dávají si například pracovní snídaně,“ dodává.

Díky kantýně si přivstanou

Kantýnu, v níž se mohou zaměstnanci po celý den zdarma libovolně občerstvit, otevřel už v roce 2016 tvůrce antivirů Avast. Letos k ní přidal také kantýnu v brněnské pobočce v industriálním komplexu Vlněna. Využívají ji rodiny zaměstnanců, vývojáři a další profese, mimo jiné pro pracovní schůzky.

Podle firmy patří benefit k těm nejoblíbenějším, a navíc představuje konkurenční výhodu. „Všimli jsme si, že mnoho lidí začalo chodit do práce již od osmé hodiny ráno, kdy se kantýna otevírá a je k dispozici snídaňový bar. Odpoledne, kdy už člověk začíná mít opět hlad, si zaměstnanci mohou ulovit nějakou tu bagetu nebo něco malého a o to vydrží v práci déle,“ popsala manažerka Dominika Kalašová. Jak nákladné to je, uvést nechtěla, ale prý se investice vyplácí.

Cateringové služby pro obě zmíněné technologické společnosti zajišťuje gastronomická skupina Zátiší Group v rámci svého konceptu Fresh & Tasty. Skupina mimo jiné provozuje luxusní pražské restaurace V Zátiší, Bellevue, Mlýnec a Žofín Garden.

V rámci cateringu a jídelen firma stravuje denně šest tisíc lidí. Jejich počet plánuje do roku 2025 navýšit na 20 tisíc. „Věříme, že jídlo není pouze zdrojem kalorií, ale dodává nám mentální energii. Kvalitní stravu vidíme proto jako investici do lidského talentu,“ prohlašuje šéfkuchař Fresh & Tasty Gianluca Giardi.

Koncept jídla zdarma po celý den zaujal i tuzemskou pobočku internetové firmy Google. Masově se však tento benefit zatím nerozšiřuje. Ojedinělý je koncept zejména v tom, že nabízí produkty s nádechem „vyšší“ gastronomie.

V klasických podnikových kantýnách se vám nejspíš nestane, aby vám oběd na talíř servíroval kuchař, který třikrát po sobě získal ocenění Bib Gourmand v prestižním Michelinově průvodci po evropských restauracích. To je případ restaurace Timeout, kterou pomáhá rozjíždět Marek Purkart, dříve šéfkuchař podniku Mlýnec u Karlova mostu.

Více na stravenkách

Poměrně běžný už je z benefitů naopak příspěvek na jídlo či stravování zdarma ve firemní kantýně. Oblíbený je především ve výrobních společnostech a logistických centrech.

„Tento benefit se objevuje stále častěji. Pro zaměstnance v administrativě a na odborných pozicích nehraje tato výhoda při výběru zaměstnavatele takovou roli,“ uvádí manažer marketingu a náboru ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Z nejrůznějších benefitů, jimiž firmy dnes lákají nedostatkové zaměstnance, převažují taháky. Oblíbená je například flexibilní pracovní doba, možnost pracovat z domova, dovolená navíc. V závěsu jsou pak příspěvky na osobní rozvoj, jako je vzdělávání, nebo firemní školky a další způsoby, jak spojit rodinný život s tím pracovním. Ani benefity však nejsou všemocné. „Dlouhodobě platí, že uchazeči v Česku na prvním místě řeší výši mzdy a další finanční výhody,“ shrnuje marketingová manažerka personální agentury Grafton Jitka Součková.

Mezi časté motivační nástroje na přilákání nových lidí patří i jednorázové příspěvky za doporučení nového kolegy nebo náborové příspěvky. Některé firmy nabízejí nástupní bonus na dělnické pozice ve výši až 50 tisíc korun.

Pokud jde o jídlo, část firem také sází na tradiční stravenky. Ty však už zaměstnanci nevnímají jako benefit, ale mají je za něco automatického. „Přibylo společností, které hradí stravovací poukázky ze sta procent. Typickým příkladem jsou třeba farmaceutické koncerny. Více firem také zvyšuje hodnotu poskytovaných stravenek až k maximální částce 118 korun,“ uvedl obchodní ředitel personální agentury Axial. Důvodem je podle něj skutečnost, že se v posledních dvou letech zvýšila cena obědů.