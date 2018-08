Venezuelské zoufalství nekončí, prezident Maduro chce srovnat ceny benzinu

Venezuela by měla zvýšit státem dotované domácí ceny benzinu na mezinárodní úroveň. Zabránila by tak ztrátám milionů dolarů, o něž zemi každoročně připraví pašeráci. Uvedl to podle zahraničních médií venezuelský prezident Nicolás Maduro.