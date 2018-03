Mall.cz vstupuje do doby kamenné. Otevírá první pobočku

Mezi prvními značkami, které s Mall.cz na vybudování kamenné prodejny spolupracují, se objevily například Philips a Lego.

„Snažíme se našim zákazníkům nakupování co nejvíce usnadnit. Proto jsme pojali změnu prodejen způsobem, který jim ušetří čas a umožní lépe si vybrat. Oblíbené zboží bude na prodejně k dispozici, takže zákazníci nemusejí čekat na naskladnění, ale rovnou si ho zakoupí a odnesou,“dodává Ivan Vodička, ředitel služeb zákazníkům Mall Group.



Nová prodejna je zároveň druhým výdejním místem Mall.cz v Praze, kde si zákazníci mohou vyzvednout objemné zásilky, jako jsou ledničky, pračky či televize. V obchodě se nachází také zkušební zóny, kde si lidé mohou zakoupené zboží rozbalit a vyzkoušet.

Mall.cz se chystá do začátku vánoční sezony 2018 zmodernizovat i zbývajících sedmnáct výdejních míst v Česku.Týkat se to bude i pobočkové sítě CZC.cz a Uloženka.cz. Do konce roku vzniknou sdílená výdejní místa pro e-shopy ve skupině Mall Group včetně výdeje zboží poslaného přes Uloženka.cz.



Na zlepšování svých prodejen pracuje i Alza.cz, která nedávno otevřela futuristickou výdejnu bez obsluhy. Ve výdejně u stanice metra Flora mohou lidé v případě potřeby požádat o pomoc virtuálního prodavače prostřednictvím videohovoru.