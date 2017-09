Menší podniky už nemají zájem o nové zaměstnance, větší ještě nabírají

Přijímat nové zaměstnance plánují podle průzkumu nadále čtyři procenta zaměstnavatelů, naopak tři procenta očekávají snižování počtu zaměstnanců. Na 93 procent oslovených uvedlo, že během čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus jedno procento, v předchozím čtvrtletí to byly plus dvě procenta.



„Situace u jednotlivých zaměstnavatelů ale vykazuje velké rozdíly. Zatímco většina firem v automobilovém, logistickém a maloobchodním sektoru nabírá stále nové zaměstnance, malé podniky již neplánují další nárůsty zaměstnanců,“ uvedla generální ředitelka ManpowerGroup pro ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Nezaměstnanost v Česku v srpnu klesla na čtyři procenta z červencových 4,1 procenta, oznámil minulý týden Úřad práce ČR. Uchazečů o práci bylo 296 826, což byl nejnižší počet od června 1998. Podle analytiků přitom bude nezaměstnanost v Česku i v dalších měsících ještě klesat a v září se zřejmě dostane pod čtyři procenta. Mírný růst počtu nezaměstnaných lze tak podle ekonomů očekávat až s koncem roku a omezením sezónních prací.