Zubaři se přesouvají do velkých měst. Venkované musejí dojíždět

MF DNES má k dispozici čísla, která ukazují, že v Praze je zubní péče téměř třikrát dostupnější než například v Ústeckém kraji. Zatímco v metropoli se jeden zubař stará v průměru o 772 pacientů, na severu Čech má průměrně v kartotéce 2 002 lidí. Druhá nejhorší situace je překvapivě ve Středočeském kraji, kde připadá na jednoho stomatologa téměř dva tisíce pacientů.



„Je to tím, že stomatologové ze Středočeského kraje raději působí v Praze, která je ekonomicky zdatnější,“ říká prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Rozdíly mezi regiony se přitom každý rok zvětšují – zatímco v Praze přibylo za poslední čtyři roky celkem 141 zubních ordinací, většina ostatních regionů pociťuje naopak úbytek. Například Zlínský kraj má za stejné období o 41 zubařů méně. Podle starostů malých obcí je současná krize daná tím, že většina tamních zubařů jsou lidé důchodového věku. A mladým se na venkov nechce.

Tristní situace je například na Karlovarsku. Vedení kraje odhaduje, že v posledních měsících zůstalo v regionu bez zubaře na devět tisíc pacientů.

„Zdravotní pojišťovny pro tato místa vypisují výběrová řízení na uzavření nových smluv. Zatím ale bez úspěchu, získat nové lékaře se nepodařilo,“ říká krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Například ve Vintířově na Sokolovsku na začátku letošního roku odešla do důchodu místní zubní lékařka Bohuslava Fegová, která přesluhovala už několik let. Obec poprvé zůstala bez zubaře, přestože zájemcům nabízela kompletně vybavenou ordinaci. Jana Češková z této obce sháněla nového zubaře skoro měsíc. Nakonec našla volného zubaře až v Karlových Varech. Protože má auto, zvládne to.

Pro staré lidi je však nová situace velký problém. „V naší obci žije kolem 150 důchodců a velká část z nich auto nemá. Pro ně je cesta autobusem do Karlových Varů výlet skoro na celý den,“ říká starosta Jiří Ošecký.

Z venkova zubaři mizí, přesouvají se do Prahy

Do Karlových Varů za zubařem jezdí i lidé z obce Abertamy v Krušných horách. „Před pěti lety nám odešel zubař do důchodu a nikdo nový do uvolněné ordinace jít nechtěl. Mnozí z nich dnes za zubařem dojíždějí desítky kilometrů daleko,“ říká starosta Zdeněk Lakatoš. Mladí lidé podle něj jezdí za zubařem do Německa, kde bývá základní ošetření i levnější než ve velkých městech u nás. Obyvatelé Abertam bez auta mají ale smůlu – jedna cesta do Karlových Varů trvá s přestupem zhruba dvě hodiny.



Podobná situace je i v dalších krajích. Bez zubaře jsou od letoška například lidé z obce Pohořelice na Brněnsku.

Ještě loni tu měli stomatology dva. V lednu ale nejprve přestal ordinovat mladý zubař, který raději odešel do Brna. Ke konci března se chystá skončit také dlouholetá zubařka. Náhradu za sebe hledala tři roky, zájemci ale dali nakonec raději přednost lukrativnějším lokalitám.

Radnice přitom novým zájemcům nabízí příspěvek na vybavení ordinace, na určitou dobu nájem prostor zdarma a na přechodnou dobu dokonce nájemní byt. Situace se výhledově bude ještě zhoršovat – zhruba 1 500 zubařů je dnes v seniorském věku a v blízké době chce prodat své praxe.

„Vždy radím starostům – dvakrát do roka přistavte penzistům mikrobus a domluvte se finančně s jedním z kolegů a je vyřešeno za pár korun,“ říká prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Takovou variantu si ale obce nedovedou představit. „Vůbec nechápu, jak by taková myšlenka fungovala v praxi. Lidé potřebují zubaře průběžně, nikoliv dvakrát do roka,“ namítá starosta Vintířova Jiří Ošecký.

Ministerstvo zdravotnictví mezitím představilo návrh, jak chce situaci řešit. Zubařům, kteří se rozhodnou usídlit v neatraktivních lokalitách, chce dát částku až 1,2 milionu korun, pokud v regionu vydrží alespoň pět let. Dotaci by mohlo získat až sto zubařů. Program by měl odstartovat letos v květnu.

„Moc tomu nevěřím. Lékaři se při zařizování standardních ordinací jen těžko dostanou pod částku 1,5 milionu korun. Vždyť jenom křeslo za velmi rozumnou cenu vyjde na půl milionu,“ uvedl pro MF DNES zubní lékař z Chodova na Karlovarsku Ladislav Pachta.

Starostové z malých měst také kritizují to, že pojišťovny uzavírají v lukrativních oblastech stále nové smlouvy. Za poslední dva roky daly pojišťovny zubařům 1 529 nových smluv, z toho 319 v Praze, oproti tomu například na Karlovarsku dostalo novou smlouvu jen 34 zubařů, v Pardubicích 46 a na Vysočině 49 zubařů.

Jak si najít zubaře

Seznam zubařů, kteří přijímají nové pacienty, najdete na stránkách České stomatologické komory www.dent.cz. Do políčka uveďte místo bydliště a zadejte, že chcete hledat volné zubní lékaře. Databáze je průběžně aktualizovaná.



Pokud volného zubaře ve svém okolí nenajdete, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu. Ta vám musí ze zákona zajistit dostupného lékaře do 35 kilometrů od místa bydliště. Teoreticky můžete požadovat po pojišťovně odškodnění z důvodu nezajištění dostupnosti hrazených služeb.