Byznys s konopím láká slavné. Tyson i Goldbergová mají vlastní značku

Trh s marihuanou má podle odborníků obrovský potenciál. Jen v loňském roce se tržby za marihuanu v USA vyšplhaly na osm miliard dolarů. Analytická společnost New Frontier Data předpovídá, že do roku 2020 se tržby téměř ztrojnásobí na 23 miliard dolarů.

„Legalizace otevřela dveře všem značkám celebrit. Není divu, že všechny nejpravděpodobnější celebrity skáčou na palubu,“ sdělil CNN bývalý redaktor časopisu High Times Steve Bloom.

Kromě toho se očekává, že rekreační marihuanu zlegalizuje i Kanada. V Kanadě ale celebrity vliv na trh mít nebudou, tamní vláda chce propagaci legální marihuany celebritami zakázat. „Není záměrem vlády podporovat užívání této drogy,“ sdělil liberální poslanec a bývalý šéf policie v Torontu Bill Blair pro kanadský deník GlobalNews.

Čím víc celebrit, tím lépe

Jednou z celebrit, která vytvořila vlastní značku marihuany, je herec a režisér Tommy Chong, který svou značku „Chongův výběr“ nabízí v šesti amerických státech. Chong, který uděluje licence na svou značku pěstitelům, se tak připojuje k seznamu osobností, které již svá jména s konopným průmyslem svázaly dříve. Mezi ty patří i rapper Snoop Dogg a jeho značka „Snoopovy lístky“ nebo country zpěvák Willie Nelson se svou značkou „Willyho zásoba“.

Víc než kdokoliv jiný je s marihuanou propojený Bob Marley, jehož jméno se dokonce stalo slangovým výrazem pro blunt (marihuanový „doutník“). Značku Bob Marley řídí pozůstalí po zpěvákovi, včetně vdovy Rity a jeho jedenácti dětí. Patří mezi nejvýznamnější hráče v marihuanovém průmyslu, jejich společnost Marley Natural prodává značkovou marihuanu, výrobky pro péči o tělo i dýmky. Marley Natural podporuje investiční firma Privateer Holdings ze Seattlu, která dala dohromady dvě stě milionů dolarů, aby mohla financovat expanzi společnosti do Kanady.

Marley a Snoop Dogg nestačí

„Aby mohl průmysl růst, je potřeba dalších známých tváří,“ říká Troy Dayton, generální ředitel společnosti Arcview Group, která se zabývá investováním do konopí. Podle něj je jedním z největších problémů konopného trhu ve spojení s celebritami určitý stereotyp. Proto je pro průmysl důležité, že se do něj zapojily celebrity jako Whoopi Goldbergová nebo Melissa Etheridge, které nejsou nutně známé kvůli marihuaně. Obě nedávno spustily značky, které propagují marihuanu jako zdravotní doplněk. Goldbergová propaguje marihuanu jako lék na menstruační křeče a Etheridge jako způsob, jak zmírnit příznaky rakoviny.

Frontman rockové skupiny Kiss Gene Simmons dokonce investoval deset milionů dolarů do kanadského pěstitele Invictus, ačkoli sám marihuanu nekouří. „Mám deset milionů dolarů investovaných do akcií, protože v to věřím. Pro mě je to obchodní krok,“ uvedla hvězda pro CNN Money. Společnost Invictus vyšla minulý měsíc na burze v Torontu.

Bývalý boxer Mike Tyson se rozhodl padesát kilometrů od Los Angeles postavit farmu na pěstování marihuany. Zpráva o Tysonovi a založení konopné farmy je pro mnohé překvapením, protože Tyson není nutně postavou, kterou by si lidé spojili s užíváním marihuany,“ vysvětlil analytik z New Frontier Data John Kagia s tím, že právě to průmysl potřebuje.