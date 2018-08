Konec tropů potěšil obchody, lidé už nemusí mít obavy z nákupu masa

„Když máte obchody, kde nejsou zavřené chladicí boxy či velký počet zákazníků, teplotu se nedaří udržet,“ míní Michal Perlík, který má kategorii masa na starosti v internetovém prodejci Rohlik.cz. Maso má být uskladněno podle druhu maximálně do sedmi stupňů. Samotné obchody ujišťují, že mají vše v pořádku.

„Je to pod stálou kontrolou,“ říká například mluvčí Teska Václav Koukolíček k možným dopadům vedra na chlazení. „V Bille máme nastaveny přísné směrnice, jak dodržovat chladicí řetězec všech potravin,“ ujišťuje i Milada Valášková, manažerka řetězce Billa. A podobně mluví i ostatní.

Horka zkracují dobu spotřeby

Mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která má mimo jiné na starosti kontrolu masa v obchodech, upozorňuje, že na chladicích zařízeních jsou teploměry, a spotřebitelé tak teplotu mohou zkontrolovat.

„Nedodržení takzvaného teplotního řetězce v prodejně, ale i ve skladu či během přepravy může způsobit rozvoj bakteriální kontaminace a takovou potravinu nelze považovat za bezpečnou a nelze ji prodávat,“ dodává mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Během letní sezony v minulých letech zjistili inspektoři podle něj kolem šedesáti nedodržení teploty. Neupřesňuje však, kolik takových kontrol provedli.

Jak dodává Petr Vorlíček za Státní veterinární správu, maso se skladuje při teplotě do sedmi stupňů, přičemž do tří stupňů musí být skladovány vnitřnosti a do čtyř stupňů drůbeží a mleté maso. Především to a ani třeba tatarák by si zákazník neměl po obchodě v košíku moc dlouho vozit a rovněž s ním pak nejet hodinu ve vyhřátém autě.

Jak může být maso dlouho ve vedrech venku z lednice, aniž by se „něco“ stalo, odborníci jednoznačně nevědí. „Přerušením teplotního řetězce se startují nevratné procesy kažení, které mohou mít jen malý, ale i velký vliv jak na kvalitu, tak na škodlivost masa,“ uvádí Perlík. A připomíná, že čím je maso déle mimo lednici, tím se mu také zkracuje doba použitelnosti.

„Jen tím, že tomu půl hodiny dáváte teplotní šok, zkrátí to expiraci o dva tři dny,“ připomíná. Dřívější konzumaci, než je uvedené datum spotřeby, při velkých venkovních teplotách ostatně radí i někteří obchodníci. „Vždy doporučujeme, aby zakoupené maso přenášeli v chladicích taškách a co nejdříve jej zkonzumovali, nejlépe do dvou dnů,“ uvádí za Lidl Zuzana Holá.

„Maso nakupovat jako poslední a uložit minimálně do chladicí tašky,“ přidává se i Koukolíček za Tesco. Nicméně právě to, tedy nakoupit maso jako poslední položku, může být často problém, pokud zákazník nehodlá strávit hodinu běháním tam i zpět po prodejně. Jak totiž uvádí z vlastní zkušenosti i Michal Perlík, obchody mívají často chlaďáky u vchodu nebo v přední části, a nikoli na konci.

Vedra přejí online prodeji

Pravda je, že uplynulá vedra onlinovým prodejcům v mnoha směrech nahrávaly. Větší jistotu, a mnohé testy a zkoušky to prokázaly, má u nich zákazník nejen se zmíněným masem, ale i s nanuky, zmrzlinou, nemluvě o pytlících ledu. Ty se staly letos v létě oblíbenou položkou objednávek.

„Začali jsme dávat do aut senzory, které hlídají, jak dlouho je otevřený chlaďák. Řidiči i na centrále to začíná pípat, když je otevřený déle než pět vteřin,“ přibližuje praxi Perlík.

Výhodou za velkých teplot je, že u nich, ale i u Košíku či Teska online jede chlazené zboží celou dobu až ke dveřím domu v lednici. „Maso od dodavatele jde přímo do našeho chlaďáku nebo mrazáku v centrálním skladu a odtud je rozvezeno auty ve stejné teplotě až k zákazníkovi,“ popisuje šéf Košíku Tomáš Jeřábek.

Díky tomu, jak internetoví prodejci potravin fungují, tak také překvapivě patří i k obchodům s nejširší nabídkou právě masných výrobků. A to i přesto, že jejich podíl na celkovém prodeji potravin se zatím počítá v malých jednotkách procent.

Co do množství prodaného masa se sice nemohou s velkými obchodními řetězci, jako je Tesco či Ahold, měřit, ale co do počtu položek ano. Nabídka je přitom odlišná od té ve velkých řetězcích, protože prodejci s jedním dvěma velkými sklady a rozvozem mohou maso brát i od malých farmářů.

„V Kauflandu se rozhodujete podle cenovky a podle obalu, což u masa je většinou jen vanička. Na webu dokážeme popsat rozdíl, v čem je unikátnost bio masa, a dokážeme popsat i příběh farmáře,“ popisuje výhodu internetového prodeje Perlík.