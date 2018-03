S mapou MHD na triku. Kresby chlapce s autismem uchvátily módní ikony

Matěj trpí těžkou formou Aspergerova syndromu, ale má neobvyklou představivost a paměť. Rád, a hlavně neustále kreslí mapy, které se nejprve začaly objevovat na tričkách či mikinách, a­ nyní míří i dále.

Značku a společnost Maappi založili Matějovi rodiče poté, co jeho mapy uspěly v roce 2016 na pražském Fashion Weeku a staly se hlavním motivem potisku látek charitativní kolekce Autista pro autisty. Tam se dostaly díky Matějově mamince Michaele, bývalé módní novinářce.

„Chceme být trochu jinou charitativní organizací, nechceme běhat po ČEZ a Škodovce a žebrat. My máme produkt, který by měl sloužit jako stroj na peníze pro charitu,“ vysvětluje jejich záměr Martin Hošek.

Až se například 7. dubna poběží Sportisimo Prague Half Maraton, budou si moci účastníci i návštěvníci koupit od 549 korun trička s ­potiskem trasy vytvořené Matějem. Stejně tomu bude i na všech dalších maratonech RunCzech, jejichž je Adidas hlavním partnerem.

„Matějovy vize tras závodů se nám moc líbily. Zároveň jsme chtěli ukázat pozitivní sílu sportu. Z každého trička z této limitované kolekce proto půjde 50 korun na podporu značky Maappi,“ uvedla Zuzana Fraňová, brand manažerka Adidasu.

Matěj sice působí jako relativně normální kluk, ale Aspergerův syndrom znamená, že vyžaduje pevný režim a spoustu rituálů. A i tak se nelze vyhnout občasným záchvatům agresivity. Jeho den tak musí podle Hoška vypadat zkráceně takto: škola do 13:30, maminka, která se kvůli němu vzdala práce, ho poté vyzvedne a do 15 hodin se učí.

„Pak si dá do misky 180 kuliček Nesquik. Ty musí mít vždy, bez nich nemůžeme nikam jet, ani na dovolenou,“ přibližuje Hošek další rituál s tím, že do šesti večer pak Matěj maluje mapy. V šest musí být večeře a na ní být všichni členové rodiny, následují večerní rituály až po uzavřené vyleštěné kohoutky od vody, protože Matěj trpí fobií z ­vytopení.

Zisk půjde na další projekty

Výhodou alespoň je, že Matěj neřeší publicitu, která je se značkou Maappi spojena. „Na Matějovi je to postavené, bez něj by to nešlo. Matěj na sebe nikdy nekouká, protože si myslí, že lidi v televizi jsou mrtví, neuvědomuje si mediální prezentaci,“ uvádí jeho tatínek k tomu, jak prožívá, že je tváří nové značky.

Kromě Adidasu už má Martin Hošek dohodnutou spolupráci s českým výrobcem batohů Braasi, se společností Marco Polo, vydavatelem map, jedná s výrobcem ponožek Happy Socks nebo českou společností Kofi Kofi provozující pojízdné vozíky s kávou. Matějovy mapy se tak objeví na jejich kelímcích, o pět korun dražších než ty bílé.

„Jako první krok jsme spolu vymysleli obálku na cestovní deník,“ popisuje i Kathrin Hruška, jednatelka společnosti Marco Polo v Česku. Zisk z prodeje, jeden deník stojí 180 korun a na pultech bude v limitovaném množství dvou tisíc kusů od března, budou investovat do dalšího projektu, který už spolu nyní plánují.

Rozjetý mají Hoškovi i další plán, a to takzvané pop-up stánky s tričky, mikinami či obaly na telefony s Matějovými mapami, které budou putovat po obchodních centrech. „Cíl je mít do konce roku pět obchodních center, kde by byl čtyři dny stánek a pak by jel dál,“ uvádí Hošek.

Samy se mu hlásí i další firmy, které by s ním chtěly spolupracovat a využít Matějových map i jeho silného příběhu. Ozval se mu spolumajitel značky pánských oděvů Le Premier Jakub Lohniský, jednání také probíhají s Ladislavem Trpákem, spoluzakladatelem internetového prodejce Zoot. Musí ale i odmítat.

Zájemci se sami hlásí

„Máme obrovskou poptávku. Ale máme potíž, že nemáme zboží, potřebuji ho vyrobit kamion a na to potřebuji peníze,“ popisuje Martin Hošek s tím, že nyní shání investora. „Problém“ podle něj je, že lidé sice chtějí pomoct, koupit si jejich výrobky, ale chtějí zboží hned.

První peníze, 550 tisíc korun, sehnali přes crowdfundingový web HitHit. „Z toho ale fyzicky moc nezbylo. Deset procent spolkne HitHit a pak musíte zaplatit výrobky, co si lidé koupili,“ popisuje.

Veškerý rozjezd značky Maappi zatím zajišťují Martin Hošek společně s manželkou Michaelou sami, ve volném čase. Sám je marketingový expert, rozjížděl tu internetové bankovnictví a dnes šéfuje společnosti Retailtrek.

Maappi sice už nějaké peníze vydělalo, ale ty šly podle Hoška zpět na další rozvoj značky. „Chceme to rozjet ve velkém, nyní bychom dali na pomoc jen malé peníze. Až budeme mít více, tak než dělat osvětu, chceme dát rodině třeba na pár let asistenta, který bude pomáhat se začleněním,“ popisuje Hošek.

Na asistenty nedají Hoškovi dopustit. „Zhruba šest tisíc korun sice na asistenta přispěje kraj, ale s tím 38letý chlap, co chce rodinu, nevyžije. Takže my našeho Ondřeje už devět let platíme,“ říká Hošek s tím, že většina rodin nemá žádného, nebo jen na jeden den v týdnu. I oni se museli dvakrát stěhovat, než našli školu, kam může Matěj chodit v běžném provozu s asistentem.

„Většina rodin i škol si myslí, že to nemá smysl. Ale my bychom bez asistenta Matěje do normální školy nedali. A myslím, že je to přínosné i pro ostatní děti, je to pohled na něco jiného, hodnoty se srovnají, děti jsou více empatické, je to taková terapie pro zdravé,“ uzavírá Martin Hošek.