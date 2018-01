Lepší se to, ale Češi na experimenty pořád nejsou, říká gastromág Maurer

16:21 , aktualizováno 16:21

Češi jsou v jídle stále konzervativní a málo experimentují, ale pomalu se to zlepšuje, řekl zakladatel a vydavatel průvodce po tuzemských restauracích Pavel Maurer při zahájení devátého ročníku Grand Restaurant Festivalu v Plzni. Letos se do něj zapojilo devadesát českých restaurací, které budou do konce února zájemcům nabízet zvýhodněná degustační menu.