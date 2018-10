Péče o hada moc nestojí, šelma dokáže rozpočet zruinovat

Kolik stojí chov zvířat

Hadi

Dospělý had o velikosti užovky červené (140–200 cm) by se měl krmit jednou do týdne. Pokud se bude krmit myší za zhruba 10 korun, roční náklady za potravu budou činit zhruba 520 korun. V případě větších hadů, jako je hroznýš královský (250–300 cm), mohou majitelé sáhnout i po větších laboratorních potkanech (asi 45 korun za kus). Hroznýše stačí krmit jednou za měsíc, roční náklady za potravu se tedy vyšplhají zhruba na 540. Kočkovité šelmy

Pokud by chovatel krmil kočkovitou šelmu hovězím ze supermarketu, zaplatil by za krmení pro jedno zvíře zhruba 470 tisíc ročně. Tedy za předpokladu, že by šelma spotřebovala 50 kilogramů masa za týden a jedno kilo by stálo zhruba 190 korun. Majitelé proto často získávají maso z vlastních hospodářských zvířat nebo skupují to, jež je na hraně expirace, často dostávají i zbytky. Pak kilogram masa může vycházet i na tři koruny, což za rok činí zhruba 7 800 korun. Krokodýli

Malé druhy krokodýlů, které dorůstají 150 centimetrů, obvykle spořádají dva větší potkany za týden, což dělá přibližně 5 200 za rok. Velké druhy krokodýlů, jejichž délka dosahuje pěti metrů, pozřou týdně i­tři slepice. Pokud by jedna stála zhruba 150 korun, zaplatil by chovatel přes 23 tisíc ročně. Klokani

Klokan se většinu roku živí pastvou, pokud má tedy chovatel k dispozici travnatou plochu, výdaje za krmivo ho nestojí nic. Přes zimu zvíře spořádá přibližně dva balíky sena. Ty stojí asi 2 000 korun.