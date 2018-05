McDonald’s v USA servíruje čerstvé hovězí, v Česku zůstává u mraženého

V březnu 2018 přišlo americké vedení McDonald’s pod tlakem konkurence s ambiciózním plánem - servírovat hamburgery Quarter Pounder z čerstvého hovězího masa.

Odvážný tah přišel poté, co se rival řetězce Wendy’s ve svých reklamách vysmíval společnosti McDonald’s právě za používání mraženého masa. Řetězec McDonald’s slíbil dodání čerstvého hovězího do většiny svých provozoven ve Spojených státech, kterých je přibližně 14 tisíc. Podle dosavadních náznaků to vypadá, že do poloviny roku 2018 společnost svoje sliby splní.

Opatření se však netýká restaurací na Havaji či na Aljašce, nebo dalších typických produktů, jako jsou například hamburgery Big Mac a cheeseburgery. Ty se budou nadále připravovat z mraženého hovězího masa.



V Česku zatím ne

České pobočky řetězce McDonald’s, které vyrábějí obdobu burgeru Quarter Pounder pod názvem McRoyal, zatím podobné opatření nechystají. „I v Čechách se samozřejmě díváme na aktuální trendy, ale přípravu burgerů z chlazeného masa v blízké budoucnosti zatím neplánujeme,“ říká PR ředitelka firmy pro Česko a Slovensko Zuzana Svobodová.

Podle ní by to zcela zásadně ovlivnilo celý dodavatelský řetězec, a to nejen český. „Proto bude celá Evropa rozšíření chlazeného masa na americkém trhu bedlivě sledovat a z výsledků budeme vyvozovat naše další směřování,“ dodává Svobodová.

McDonald’s udělal v průběhu posledních let řadu opatření za účelem zkvalitnění svých produktů. Řetězec přestal používat konzervační látky ve svých kuřecích nugetech, v rámci dětských menu Happy Meal začal servírovat ovoce a omezil v nich přeslazené limonády. V rámci zlepšení zákaznického servisu zavedly americké pobočky celodenní snídaně.