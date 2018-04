McDonald’s se do zvyšování mezd nehrne, tři roky staré sliby neplatí

V dubnu 2015, po sérii rozsáhlých protestů v rámci kampaně „Fight for 15$” (Bojuj za minimální mzdu 15 dolarů na hodinu, pozn. red.), přišlo vedení společnosti McDonald’s s novou strategií vyplácení svých zaměstnanců. Pracovníci měli mít garantovanou odměnu za hodinu práce minimálně jeden dolar nad úrovní minimální mzdy pro danou oblast.

„Motivovaná pracovní síla vede k lepšímu zákaznickému servisu. Věříme, že tento počáteční krok nejen prospěje našim zaměstnancům, ale zlepší celkovou úroveň restaurací McDonald’s,” komentoval tehdy opatření výkonný ředitel společnosti Steve Easterbrook.



Zvýšení platů se mělo týkat pouze zaměstnanců restaurací, které provozuje korporace přímo a ne prostřednictvím frančízy. Těch bylo v roce 2015 v USA přibližně 1500 a pracovalo v nich zhruba 90 tisíc lidí. Deník The Guardian uvedl, že toto množství představovalo pouze 5 procent zaměstnanců fastfoodového řetězce ve Spojených státech.



Firma se brání tím, že nešlo o dlouhodobou strategii

Po třech letech to však vypadá, že společnost McDonald’s nebyla s to dodržet ani tuto garanci. Výplatní pásky pracovníků z osmi různých amerických měst, které sdílela kampaň „Fight for 15$”, ukazují, že hodinové mzdy proklamované hranice nedosahují. Mezi města, ve kterých firma nedodržuje svůj slib, patří například Chicago nebo Los Angeles.



Mluvčí McDonald´s v Americe Terri Hickeyová na situaci reagovala slovy, že „nárůst mezd v roce 2015, na minimálně jeden dolar nad hodinovou minimální mzdu v daném regionu, byl realizovatelný při tehdejší úrovni minimálních mezd, ale nešlo o dlouhodobou strategii.“



Podle agentury Bloomberg čelí řetězce jako McDonald’s ve Spojených státech rekordní fluktuaci zaměstnanců, kteří vzhledem k současné situaci na pracovním trhu odcházejí za lepšími pracovními nabídkami. Snaha společnosti o pokrokovější služby podle některých pracovníků vede k tomu, že jsou na ně kladeny vyšší nároky, ovšem bez adekvátní finanční kompenzace.