McDonald’s stokrát jinak. Třeba s jídlem pro gurmány a v nóbl prostředí

Luxusní značka balené vody, výběr ze dvou druhů sýrů, dva typy salátů či dezerty pečené přímo na místě – tak vypadá výřez z menu McDonald’s Next, nejluxusnější pobočky McDonald’s na světě. Kromě stálic, jako je Big Mac nebo Cheesburger, tam zkouší i koncept Create Your Taste (vytvoř si vlastní chuť). Ten umožňuje zákazníkům upravit si burger či salát přímo podle vlastních preferencí. Do této hongkongské pobočky McDonald’s se vydal redaktor CNBC.

Objednávky probíhají především přes automatické kiosky. Pokud zákazník přijde po šesté hodině večerní, jídlo mu přinese obsluha. Burgery se místo na plastovém tácu a v papírové krabičce servírují na dřevěném prkénku, namísto plastového příboru zákazník dostane kovový. Charakter pobočky se tak vzdaluje od rychlého občerstvení a přibližuje se k běžné restauraci.



V nabídce jsou i dezerty a káva. Dorty jsou pečené přímo na místě a mnohé z nich jinde nenajdete. Kávu baristé vaří ze zrnek podle zákazníkova výběru. Zájemci si mohou zrna i odkoupit.

Luxusních McDonaldů je víc

McDonald’s Next však není první luxusní pobočkou franšízy. Kromě designového interiéru i exteriéru má ale jedině tato restaurace speciální jídelníček.



V New Hempsteadu se nachází restaurace McDonald’s, která sídlí v prostorách panství postaveném v gregoriánském stylu. V St. Louis dříve kotvil McDonalda na lodi. Nejdesignovější pobočkou je však ta v Rotterdamu, na třídě Coolsingel.



Tamní pobočka nahradila budovu, kterou McDonald’s vlastnil přes čtyřicet let. Před přestavbou ji obyvatelé pokládali za nejošklivější stavbu města, což však před třemi lety změnili designéři z Mei Architects. Současnou budovu odborníci navrhli na několik architektonických cen.



Její stěny pokrývají pozlacené hliníkové panely, na kterých jsou pomocí perforace zobrazeny lidské obličeje. Zdi směřují do ulice, jsou prosklené a poskytují výhled na jednu z nejrušnějších rotterdamským ulic. Nezvyklé je i točité schodiště, které se nachází uvnitř restaurace.