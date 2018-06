Hlavní sídlo McDonald’s už nebude v koutě, vrací se do centra Chicaga

„Na okraji města jsme byli více než čtyřicet let. Bylo to tam skvělé, ale příliš oddělené od každodenního života,“ řekl šéf franšízy Steve Easterbook televizi CNBC. Od roku 1971 sídlila firma ve městě Oak Brook, přibližně třicet minut od centra Chicaga. Masivní rozmach firmy, který ji před lety donutil k přesunu z centra, ji ale dnes vrací zpět do velkoměsta.



Uvnitř nové budovy se nachází restaurace McDonald’s, přístupná i veřejnosti. Od běžných franšíž řetězce je ale na už první pohled k rozeznání. Na menu má totiž speciality ze všech koutů světa.

Zákazník si tam může pochutnat například na kuřecím sendviči McSpicy, který restaurace běžně servíruje až v Hongkongu. Dále jsou v nabídce hranolky se sýrem a slaninou oblíbené v Austrálii či Mozza saláta z francouzských franšíz McDonald’s. Nabídka se bude měnit každý měsíc tak, aby si neobvyklá jídla mohli vyzkoušet všichni zaměstnanci.



Hamburgerová univerzita, pohovky a fitness

Celé druhé patro nového sídla zabírá Hamburgerová univerzita, kde školí budoucí manažery firmy. Byla založena v roce 1961 a od té doby ji dokončilo více než 80 000 manažerů a provozovatelů franšíz McDonald’s. Hned nad ní se nachází testovací kuchyně, kde se experimentuje s novými druhy hamburgerů a dalšího sortimentu.



Zaměstnanci si mohou vybrat z několika různých druhů pracovního prostředí: od klasických openspace kanceláří přes samostatná pracovní místa až po pohovky s konferenčními stolky. Kromě více než tří stovek zasedacích místností je v novém sídle i velká konferenční místnost, která pojme až 700 lidí. Dalším benefitem pro zaměstnance je potom fitness centrum, umístěné těsně pod střechou s výhledem na Chicago.