Největší a nejmodernější restaurace McDonald’s láká na speciální menu

Zmrzlina McFlurry Prestígo byla doposud dostupná jen v brazilských pobočkách fast foodu McDonald’s. Kuřecí sendvič McSpicy byl typický jen pro Hongkong, sýrovo-slaninové hranolky se prodávaly v Austrálii. Tyto speciální pokrmy však začala nabízet zákazníkům i nově otevřená vlajková restaurace v Chicagu. „Globální menu“ se bude obměňovat každých pár měsíců.



Restaurace o rozloze 6 tisíc metrů čtverečních se nachází v přízemí nového devítipatrového centrálního sídla společnosti, které dříve bylo televizním studiem moderátorky Oprah Winfreyové.

Modernizace poboček

Pokud ještě donedávna nebylo jasné, co přesně znamená slogan „McDonald’s Experience of the Future“ (ve volném překladu „Zažijte budoucnost“), který se poslední dobou objevoval v mediálních sděleních společnosti, s otevřením nové restaurace věta dostala smysl, napsal server Eater Chicago.

„Veškeré novinky, které jsme v posledních letech za účelem modernizace naší značky provedli, jsou k vidění v této restauraci,“ citoval Eater Chicago tiskového mluvčího společnosti Roberta Gibbse.

Dostupné jsou například bezdrátové nabíječky na telefon, které jsou přímo zabudované ve stolech. Nechybí samozřejmě ani samoobslužné kiosky s dotykovým displejem. Po objednání si zákazníci budou moci najít místo k sezení a jídlo jim zaměstnanci donesou přímo ke stolu. Tyto služby se mají postupně rozjet na celostátní úrovni.



Podle mluvčího fast foodového řetězce chce společnost modernizovat všechny své pobočky do roku 2020. Ne ve všech však bude zavádět takové vychytávky, jako například bezdrátové nabíjení telefonů.