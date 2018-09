Kampaň MeToo se přesunula do McDonald‘s. Firma neřeší sexuální obtěžování

Stávka podle listu The Guardian začne v úterý v poledne. Dle informací agentury AP ji podpořily stovky zaměstnankyň řetězce. Na organizaci akce se podílí fond právní ochrany Time‘s Up! a hnutí Fight for $15. Ta bojuje za spravedlivější odměňování pracovníků McDonald’s. Podle hnutí by měli brát 15 dolarů na hodinu.

„Chceme změnit McDonald‘s, a tím i celý průmysl,“ řekla podle server Vox Mary Joyce Carlsonová, právnička Fight For $15. Stávek se účastní některé restaurace McDonald‘s v Chicagu, Kansas City, St. Louis, Los Angeles, Miami, Milwaukee, New Orleans, Orlandu, San Franciscu a Durhamu.

Společnost McDonald‘s se kritice brání především tím, že není zodpovědná za chování a pracovní podmínky v jednotlivých franšízách. Restaurace totiž často nespadají pod centrální kontrolu firmy, jde o „licencované pobočky“ jiných majitelů.

Stávkující mají podle AP několik požadavků, například zlepšení postupu při přijímání stížností a speciální výcvik pro manažery a zaměstnance, zaměřený na sexuální obtěžování. Také chtějí, aby McDonald‘s vytvořil mezinárodní komisi, která by se problematikou zabývala.

V restauracích je obtěžování běžné

„Máme pravidla, postupy a tréninky, které jsou speciálně orientované na prevenci sexuálního obtěžovaní v naší firmě a našich restauracích. Upřímně věříme, že naše franšízy tyto závazky sdílí,“ napsala společnost McDonald‘s ve vyjádření pro AP.

Případy sexuálního harašení však ve franšízách McDonald‘s nejsou žádnou novinkou. V roce 2008 zaplatila restaurace ve státě Colorado přes půl milionu dolarů (téměř 11 milionů korun) skupině mladistvých zaměstnankyň, které manažer během pracovní doby údajně kousal do ňader a osahával na zadních partiích. Podobných případů se v posledních letech stalo několik.

Ve Spojených státech jsou podle analýzy společnosti Center for American Progress nejčastěji terčem sexuálního obtěžování na pracovišti pracovnice v hotelech a restauracích. Obvykle totiž jde o mladistvé či ženy s finančními problémy které pro agresory bývají snadným cílem.