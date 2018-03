Sázka na menu dle vaší chuti dělá obsluze v McDonald’s z práce peklo

„Přidali moc komplikovaných věcí. Dělají to zaměstnancům jen těžší,“ sdělil serveru Bloomberg třiadvacetiletý Dudley Dickerson, který se rozhodl dát výpověď poté, co McDonald’s umožnil zákazníkům kromě samoobslužných kiosků objednávat také přes mobilní aplikaci.

Výsledkem technologických pokroků je déle trvající výdej jídel, který se zpomalil na 239 sekund. Což je oproti roku 2016 o třicet vteřin více.



Zaměstnání změnil i dvaačtyřicetiletý Westley Williams, odešel do konkurenčního fastfoodu, protože mu práce v McDonald’s připadala příliš stresující. A odcházejí i další.

V loňském roce společnost uvedla, že zaměstnává 235 tisíc, nejen v restauracích, ale v korporátu celkově, přičemž každý z nich v průměru generoval příjmy ve výši 97 tisíc dolarů, tedy o necelých 30 tisíc více než předloni. „Vyšší zisk by mohl být znamením zvýšené efektivity, ale stejně dobře může znamenat i zatěžování nedostatečného počtu zaměstnanců,“ uvedl server The Sun.

Zákazník na prvním místě

McDonald’s však popírá, že by se zvýšila fluktuace zaměstnanců. Nesouhlasí ani s tím, že by spolu nové technologie a „prchající“ zaměstnanci souvisely. „Největší riziko toho, když máte velkou fluktuaci zaměstnanců, je to, jak to vnímá zákazník,“ uvedl Brian Yarbrough, analytik investiční společnosti Edward Jones. „Když si toho všimne, pak to začíná být problém,“ dodal.

Podle mluvčí McDonald’s probíhají všechny změny bez potíží. „Investujeme do všech nezbytných školení, aby byla realizace všech změn úspěšná,“ řekla Terri Hickeyová.

Dodala, že kromě modernizace restaurací se společnost zaměřuje i na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců fastfoodu. Bývalý pracovník Williams to tak ale nevnímal: „Když jsme něco pokazili, protože jsme si zvykali na nové technologie, řvali na nás.“