McDonald´s zvažuje nasadit veganský burger. Testuje ho ve Finsku

Prodej veganských burgerů McDonald testuje od 4. října do 21. listopadu v pěti restauracích ve finském městě Tampere. „První výsledky jsou velmi slibné,“ řekla mluvčí Heli Ryhanenová a dodala, že pokud to tak půjde dál, tak by se McVegan mohl prodávat po celém Finsku.

Podle průzkumu z roku 2009 se více než 1 % Finů stravuje vegansky a především spotřeba masa ve Finsku je nižší než v USA a mnoha zemích Evropy. Ryhanenová uvedla, že společnost považuje McVegan za další krok ve změně místního menu. V roce 2012 už finské menu obohatili o vegetariánský burger, který McDonald vytvořil speciálně s ohledem na finské chutě ze sóji.

McDonald má ve Finsku 64 provozoven, což je relativně málo. Nízký počet poboček ale na druhou stranu usnadňuje zavádění nových produktů. Restaurace v Tampere sloužila k testování různých položek menu již dříve.