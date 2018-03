Memorandum o lithiu nebude. Česko od něj jednostranně odstupuje

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner ve čtvrtek na jednání pléna Sněmovny oznámil, že poslal společnosti European Metals Holdings (EMH) výpověď z memoranda. „Vzhledem k tomu, že jsme k dnešnímu dni nedostali žádnou reakci ze strany EMH, prohlásili jsme proto memorandum za neplatné,“ sdělil Hüner při interpelacích v Poslanecké sněmovně.

„Chtěl jsem najít oboustranné řešení, které by celou kauzu podezřelého memoranda o lithiu uzavřelo. Bohužel ze strany společnosti European Metals Holding nebyly, i přes deklarovaný příslib, podniknuty adekvátní kroky k vyřešení situace,“ dodal.

Při interpelacích ve Sněmovně zaznělo, že společnost EMH v tuto chvíli pokračuje v průzkumu ložiska a vyhodnocuje efektivitu případné těžby. Je jen na ní, jak se rozhodne dál.

Společnost EMH od roku 2010 prostřednictvím své české firmy Geomet provádí v okolí Cínovce průzkum, do kterého podle informací Geometu investovala přes 350 milionů korun.

Memorandum o porozumění s firmou European Metals Holding podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček v říjnu loňského roku. Australský investor chtěl lithium začít těžit v roce 2022. Plánoval dobýt až 37 milionů tun rudy. Firma měla horninu s obsahem lithia zpracovat přímo v Česku. Právě zpracování lithia na takzvaný karbonát je to, co mu reálně dává hodnotu.

Zakleté české lithium

Kolem podpisu loňského memoranda krátce před parlamentními volbami se strhla vlna kritiky, zejména ze strany vládního hnutí ANO. To zdůrazňovalo, že vydělávat na těžbě lithia by měl český stát a nikoliv soukromý investor z ciziny. Hnutí ANO trvalo na tom, že lithium má těžit český stát například prostřednictvím svého těžebního státního podniku Diamo. To má zkušenosti pouze s těžbou uranu a nyní se věnuje pouze rekultivacím po těžbě.

Faktem přitom je, přednostní práva k těžbě má podle českých zákonů ten, kdo prováděl průzkumy a následně splní všechny podmínky horního zákona. Pokud by chtěl stát tato práva společnosti EMH upřít, mohl by se ocitnout u arbitrážního soudu - kvůli maření zahraniční investice.

Společnost European Metals Holdings, která je registrovaná a veřejně obchodovatelná v Austrálii, je zároveň 100procenntním vlastníkem Geometu.