Na děti nejsou v Mexiku peníze, na mediální propagaci úřadu školství ano

Byl to jeden z hlavních bodů programu mexického prezidenta Enriqueho Peña Nieta: ambiciózní plány na reformu vzdělávacího systému. Měly zlepšit standardy v zemi, píše The Guardian. V porovnání se zahraničními vrstevníky totiž mexičtí školáci záostávali ve čtení, psaní i počítání. Cílem reformy byl i boj s korupcí v tomto odvětví. Do té doby bylo běžné, že se učitelská místa prodávala či dědila, budoucí učitelé často nebyli posuzování podle potřebných schopností.

Pět let poté, co byla reforma uvedena do praxe, je však Mexiko mezi 35 zeměmi OECD, co se týče vzdělání, stále na posledním místě.

Nesplněný rozpočet

Vládní úřad - Sekretariát veřejného vzdělávání, který dohlíží na celou reformu, čelí navíc tvrdé kritice. Podle vyšetřování zpravodajského serveru Animal Político vyšlo najevo, že v loňském roce vynaložil úřad více peněz za komunikaci s veřejností než na školení učitelů. A to navzdory tomu, že některé školní budovy v zemi postrádaly střechu, elektřinu či vodní zdroj.

„Spustili jsme úspěšnou komunikační kampaň, která umožnila lidem lépe pochopit tuto velkou transformaci,“ hájil veškeré kroky úřadu Aurelio Nuño, komunikační manažer vládní strany PRI (Institutional Revolution Party).

„Podkopává to důvěryhodnost reformy,“ řekl Marco Fernández, profesor z Monterreyského institutu technologií a vysokoškolského vzdělání.

Prezidentské volby

Skandál ohledně vzdělání zasáhl zemi v době, kdy se reforma školství stala jedním z hlavních témat před prezidentskými volbami. Ty jsou vyhlášené na 1. července tohoto roku.

Hlavní kandidát na prezidenta Andrés Manuel López Obrador usiluje o zrušení reformy. Podporuje učitele, kteří jsou důležití především ve „venkovském“ Mexiku - v tamních školách, v jejichž třídy slouží jako volební místnosti. Ve svém programu slibuje, že zvýší výdaje na veřejné vzdělání, poskytne studentům více stipendií a zavede školní obědové programy.



Podle průzkumu publikovaném v pondělí v novinách El Financiero by Obrador získal 46 procent hlasů. Za ním se umístil Ricardo Anaya a na třetím místě s 20 procenty José Antonio Meade, který je kandidátem za současnou vládní stranu PRI.