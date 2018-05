Investor Mička koupil výrobce kožené konfekce Kara. Staví módní skupinu

Kde se vzala oděvní značka Kara Firma vznikla v roce 1953–1955 jako národní podnik sloučením znárodněných kožešnických podniků v Hlinsku, Kolíně a Trutnově. Zpracovatel kožešin se v 70. a 80. letech rozrostl do výrobněobchodního komplexu, který se skládal ze 14 závodů v ČSSR. Třetinu produkce Kara exportovala do západní Evropy. S privatizací v 90. letech se podnik drobil, až se zcela rozpadl. Jeden ze závodů v roce 1992 koupila společnost Boemia Pelli Zdeňka Rintha. Podnikatel v kožešinách značku zachránil před zánikem. Sám v Kaře od roku 1973 pracoval, z pozice dělníka se vypracoval na zástupce ředitele celé Kary. V roce 1996 značka otevřela první novodobé prodejny, o pět let později také v obchodních centrech. V roce 2011 koupila síť prodejen Galex a rozšířila sortiment i na koženou galanterii. V roce 2018 firmu kupuje investor Michal Mička.