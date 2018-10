Mileniálové všech zemí, spojte se. Mladá generace se odvrací od kapitalismu

Podle loňského průzkumu washingtonské neziskové organizace Victims of Communism Memorial Foundation (Nadace památníku obětem komunismu, pozn. red.), celkově preferuje život v kapitalistické zemi zhruba 60 procent Američanů. Mezi mileniály je však poměr jiný, přibližně jeden ze dvou by raději žil v socialistické zemi. Navíc, sedm procent lidí z této věkové kategorie považuje za ideální systém fašismus a stejný podíl mladých takto vnímá komunismus.

Analýza také nabízí jedno možné vysvětlení tohoto jevu. Podle průzkumu má až 53 procent amerických mileniálů pocit, že americká ekonomika pracuje proti nim. V „alternativách“ kapitalistického systému ale jasno nemají. „Navzdory nadšení mileniálů pro socialismus často zaměňují definice socialismu a komunismu,“ uvádí analýza.



Tato čísla potvrzuje i nedávný průzkum analytické firmy Gallup, podle něhož mezi Američany věkové kategorie 18 až 29 let převažuje pozitivní vnímání socialismu nad kapitalismem. Výzkumy uvádějí, že v případě kladného postoje ke kapitalismu mezi mileniály došlo v posledních dvou letech k poklesu o 12 procentních bodů. Výrazněji se letošní stav liší od situace v roce 2010, kdy vnímalo kapitalismus pozitivně až 68 procent mladých Američanů.



V porovnáni s mladými starší americké generace hodnotí kapitalismus pozitivněji. Ve věkové kategorii 50 let a výš mu věří dvakrát víc lidí než socialismu. Co se týká americké společnosti jako celku, pozitivnější pohled na kapitalismus stále převažuje. Preferuje jej 56 procent lidí, je to však nejnižší podíl od roku 2010. Tento pokles je podle průzkumu způsoben hlavně odklonem americké Demokratické strany od kapitalistických ideálů.



Propast mezi bohatými a chudými se prohlubuje

Zpráva o klesající oblibě kapitalismu u mladé americké generace přichází v době, kdy se rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími obyvateli v zemi neustále prohlubují. Podle studie World Inequality Report 2018 byl celosvětový nárůst ekonomické nerovnosti patrný zvlášť ve Spojených státech. Jmění jednoho procenta nejbohatších Američanů představovalo v roce 1980 přibližně 22 procent veškerého národního bohatství, v roce 2014 už procento nejbohatších vlastnilo 39 procent národního bohatství.



Studie označila tento nárůst za „extrémní“, nicméně míra nerovnosti se podle ní zatím nevyšplhala na úroveň, která v bohatých zemích panovala na počátku 20. století.



Popularitě „antikapitalismu“ mezi mladou americkou generací nahrávají i další faktory. Například časopis pro teenagery TeenVogue, sesterská publikace módního časopisu Vogue, tento týden propagovala na Twitteru svůj článek o kapitalismu slovy „Nelze porazit chudobu bez poražení kapitalismu“.



Zatímco samotný článek je mnohem méně kontroverzní a představuje jednoduchý výčet pozitiv a negativ jak kapitalismu tak socialismu, příspěvek vyvolal značný ohlas na sociálních sítích, píše server MarketWatch.



CNN v březnu letošního roku přinesla zprávu, že 66 procent amerických mileniálů nemá vůbec žádné úspory na důchod. Zpráva to zdůvodňuje zejména splácením studentských půjček nebo snahou o pořízení vlastního bydlení, portál Salon však přišel s vysvětlením, že mladí jednoduše kapitalismu nevěří a doufají v změnu. „Idea, že jedinou nadějí mileniálů na důchod je zhroucení kapitalismu nebo konec světa, je mezi levicově orientovanými mileniály běžná,“ uvedl server.