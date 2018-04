Většina milionářů věří, že bude žít nad 100 let. I proto investuje do zdravotnictví

Společnost USB Group porovnávala názory více než 5 tisíců milionářů z celého světa. Kritériem pro výběr respondentů bylo, že každý z nich má alespoň milion dolarů, které lze volně investovat.

Jak uvedla agentura Bloomberg, asi 53 procent z oslovených očekává, že bude naživu déle než 100 let. I když je většina přesvědčena o své dlouhověkosti, vice než 70 procent milionářů se obává, že se jejich zdraví v příštích 10 letech zhorší. I možná proto dvě třetiny z nich uvedly, že považují akcie zdravotnických firem za nejsilnější investiční příležitosti v horizontu příštích více než 30 let.

Milionáři chtějí pracovat i v důchodu

Jak uvedl deník Business Times, průzkumu se zúčastnilo i 400 milionářů ze Singapuru, z nichž až 46 procent předpokládá, že se dožije více než sta let.

S očekáváním dlouhého života jsou ale spojeny i obavy. Asi 63 procent bohatých se obává, zda si budou moci dovolit svůj současný životní styl i po odchodu do důchodu. 66 procent má strach z rostoucích nákladů na zdravotní péči.

Singapurští milionáři si svého zdraví cení více než jiní. 92 procent z nich uvedlo, že investování do jejich zdraví je mnohem důležitější než růst jejich bohatství. Průměrný singapurský boháč by dnes obětoval kolem třetiny svého bohatství, pokud by mu to mohlo zaručit dalších 10 let zdravého života.

„Je velmi povzbudivé, že mnoho Singapuřanů má již zavedený finanční plán a přizpůsobuje své investiční portfolio přípravě na delší život,“ sdělil vedoucí investiční kanceláře UBS v Asii Hartmut Issel.

Přibližně 85 procent oslovených se domnívá, že činnost a práce mají pozitivní vliv na zdraví. 68 procent z nich plánuje pracovat déle než do důchodového věku, aby si udrželi svůj životní styl.