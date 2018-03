Konzervativní Britové překvapili, na mince vybrali Bonda nebo zmrzlinu

O podobě jednotlivých mincí rozhodovali lidé v rámci veřejného průzkumu Britské královské mincovny. Vybrali například oblíbený dvoupatrový autobus double-decker či megalitickou památku Stonehenge. Písmeno L zase reprezentuje jezero Loch Ness.

„Série prezentuje to, co dělá Británii skutečně britskou,“ řekl serveru deníku The New York Times ředitel muzea Britské královské mincovny Kevin Clancy. Do oběhu se mince dostanou během března.

Jedna z nich například ukazuje Národní zdravotní službu (National Health Service), která už 70 let poskytuje volný přístup ke zdravotní péči pro všechny obyvatele. A navzdory dlouholetým problémům, mimo jiné i s rozpočtem, zůstává pro mnohé Brity významným bodem národní hrdosti.

„Je to uznávaná národní instituce, se kterou se během života dostane do styku snad každý Brit, proto byla jasnou volbou pro minci s písmenem N,“ prohlásila Anne Jessopová, generální ředitelka Britské královské mincovny.

Britové jsou proslulí popíjením čaje o páté, jednoznačnou volbou pro písmeno T byl proto právě tento horký nápoj (tea). Ve veřejném průzkumu pro něj hlasovalo 86 % lidí, pro kávu nebo gin s tonikem se vyslovila jen dvě procenta dotazovaných.

Na mincích se kromě známých symbolů Británie objevují i ty méně rozšířené. Pod písmenem I se například skrývá zmrzlina (ice cream) zdobená tyčinkou Cadbury Flake, pod Q lidé čekající ve frontě (queuing). Písmeno Q by sice mohla reprezentovat i britská královna (queen), ta je však na druhé straně všech mincí.