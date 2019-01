PŘEHLEDNĚ: V roce 2019 přibudou kilometry dálnic a sníží se DPH na stočné

Doprava Přibude 22 kilometrů nových dálnic

Ministerstvo dopravy spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic plánuje v letošním roce zprovoznit dva nové úseky dálnic. Ten první je na dálnici D3 v Jihočeském kraji mezi Bošilcem a Ševětínem. Dlouhý je osm kilometrů a otevřít jej chtějí v červnu.



Otevření toho druhého by se řidiči mohli dočkat v listopadu. Bude to čtrnáctikilometrový úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Díky němu se výrazně zkrátí cesta například ze Zlína do Ostravy.

Celkem tedy Ředitelství silnic a dálnic v příštím roce zprovozní 22 kilometrů nových dálnic. Kromě toho plánuje otevřít necelých 30 kilometrů silnic I. třídy.

Pokračovat budou práce i na rozestavěných úsecích, jako třeba na D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, který před Vánocemi zdržel řidiče v kolonách i na několik hodin. Na dálnici mezi Prahou a Brnem by v příštím roce měla navíc začít modernizace dohromady sedmi úseků. Ambicí ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) totiž je, aby řidiči mohli jezdit po celé nové D1 v roce 2021.