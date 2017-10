Giganti požírají výrobce řemeslných piv. Čeká to i české minipivovary?

V Austrálii, kde spotřeba točeného piva klesá podobně jako v Česku (podrobná čísla najdete zde), existuje 400 minipivovarů. Už polovina z nich však skončila v náruči nadnárodních pivovarnických skupin jako Lion či SAB.

Dochází ke vzájemné symbióze: výrobci řemeslných piv se dostávají k potřebnému kapitálu a velcí hráči snadno získávají piva nových, méně unifikovaných příchutí, která rostou na oblibě. Skupina Lion v Austrálii si například vylepšila nabídku nákupem populární značky Little Creatures a skupina Anheuser-Busch spolkla mj. tradiční minipivovar Goose Islands.

Milovníci řemeslných piv se obvykle při podobných akvizičních zprávách orosí, s očekávanými investicemi do rozšiřování výroby se obávají úpadku kvality.

Kdy to čeká český trh?

„V České republice se to zatím neděje, ale je jen otázka času, než to přijde. Je to trend nejen v Austrálii, ale i v USA a ve Velké Británii, kde giganti pochopili, že musí nabídnout portfolio zajímavých, speciálních piv,“ uvažuje Radovan Koudelka z Českomoravského svazu minipivovarů.

Důvodem, proč český trh těmto trendům zatím odolává, může být i relativně menší výrobní kapacita minipivovarů ve srovnání se zahraničím. Například výstav, tedy množství vyrobeného piva, australské společnosti Little Creatures odpovídá zhruba 100 000 hektolitrů ročně. To už nemá příliš daleko k výrobě malých tuzemských pivovarů. Náchodský výrobce speciálů Primátor má výstav kolem 135 tisíc hektolitrů, Černá Hora kolem 150 tisíc.

Dalším důvodem bude zřejmě fakt, že i „konvenční“ tuzemské pivovary v čele s nadnárodními giganty zkoušejí čím dál víc zaujmout nabídkou speciálů vlastní produkce. I mezi spotřebiteli roste zájem o sváteční svatováclavské či velikonoční edice, kterými se navíc snaží opět přitáhnout pivaře do hospod.

„Myslím, že se velkým pivovarům zatím nevyplatí kupovat malé hráče s výrobou tisíc nebo dva tisíce hektolitrů,“ dodal Koudelka. Podíl tuzemských minipivovarů na celkové výrobě piva je menší než dvě procenta. V Česku do dneška vzniklo přes 340 minipivovarů s výstavem do deseti tisíc hektolitrů.

„Je to trend, který v naší skupině známe, touto cestou jde naše mateřská společnost Molson Coors. V ČR se nás to však netýká. Máme regionální pivovar Ostravar se spilkou a schopností vařit malé várky řemeslných piv,“ řekl mluvčí Staropramenu Pavel Barvík.