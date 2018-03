Mýto se prodraží o stamiliony, kritizuje tendr ředitel firmy Kapsch

Brány patří českému státu a jejich zůstatková hodnota činí zhruba tři miliardy korun. Rozšíření zpoplatněné sítě o 900 kilometrů podle něj použití stávající technologie prakticky vylučuje, soutěž navíc nepokrývá všechny náklady, které se zavedením nového systému vzniknou. Stát tak musí počítat s dalšími výdaji nad rámec očekávaných 29 miliard korun.

V čem budou tyto dodatečné náklady spočívat a o jak vysoké částky půjde?

Stávající systém musí běžet do roku 2019. Pak musí fungovat ještě půl roku, aby se uzavřely všechny účetní operace. Souběžně tak budou vedle sebe existovat dva systémy. To bude představovat vícenáklady v řádu stovek milionů korun. Kupodivu se ale v zadání neobjevilo, aby tyto věci byly oceněny.

Za pár dní otevře ministerstvo dopravy obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů. Máte už vaši hotovou?

Samozřejmě že na tom pracujeme a zúčastníme se v každém případě. Uvidíme, co bude potom. Neumím si představit, že bude možné jednotlivé nabídky položit na stůl vedle sebe a jednoduše porovnat. Otázkou ale je, jestli budeme vědět, kdo co nabídl. Nový zákon z loňského roku ministerstvu umožňuje další průběh soutěže nezveřejnit a­ oznámit až vítěze. Dodnes tak například oficiálně nevíme, kdo je v ­tendru a s čím se kdo do soutěže kvalifikoval.

Proč vám vadí rozhodnutí ministerstva rozšířit zpoplatnění na další silnice I. třídy?

V Polsku a v Německu rovněž probíhají soutěže. Nikdo tam však u běžícího systému nechce, aby se vyměnil, ale soutěží tam jeho další provoz. Přidaných 900 kilometrů, které tam byly přidány politickou dohodou bez jakékoliv odborné diskuse, tak jsou pouze snahou vytvořit nový byznys. Na druhou stranu si myslíme, že je to ekonomický a politický nesmysl.

Ministerstvu dopravy jste nabídli, že může správu systému odkoupit a mýto spravovat samo. Tato nabídka stále platí?

Ta nabídka leží na ministerstvu dopravy od roku 2016. Zdá se ale, že ji ministr Dan Ťok nechce brát v úvahu.

Existují kritici, kteří tvrdí, že už v tomto nemáte co nabídnout. Systém mýtných bran státu patří. Další vývoj systému a jeho vylepšení se nedělá v Česku. Co by tedy Kapsch mohl kromě zaměstnanců, kteří kontrolují placení mýta, státu ještě nabídnout?

My jsme nabízeli možnost odkoupit takzvaný běžný provoz a s tím související denní zásahy do systému, včetně nezbytného softwarového vybavení. Pokud jde o zaměstnance Kapsche v Česku, tak tito lidé se například významnou měrou podíleli na zavedení evropské mýtné služby, která umožní projet celou Evropou s jedinou mýtnou jednotkou. Základ sice pocházel z Vídně, padesát procent nákladů a pracovního času šlo ale na vrub našich českých zaměstnanců.

Pokud by stát český Kapsch odkoupil, musel by ale navázat kontakty s vašimi subdodavateli, například s bankou ČSOB, a vysoutěžit tyto subdodávky. Je na to vůbec dost času?

To je otázka pro právníky. My máme partnery nasmlouvané. Pokud firmu prodáme správně, můžeme ji prodat i se stávajícími kontrakty. V budoucnu by stát tyto smlouvy mohl přetendrovat, nemusel by to ale dělat pod časovým tlakem.

Ve vaší nabídce ministerstvu dopravy ale nebyla stanovena cena. Můžete říct, alespoň přibližně, na kolik by Česko odkup Kapsche vyšel?

Na to by se musel nechat udělat nezávislý odhad. Určitě by to ve výhledu dalších lat vyšlo pro stát levněji než stávající provoz. V současnosti stát ročně za správu mýta zaplatí 1,5 miliardy korun. Rozhodně to tedy nebudou desítky miliard korun.

Ministerstvo odhadlo, že dalších deset let provozu mýta vyjde na 29 miliard korun. Teď dokončujete svoji nabídku, očekáváte, že konečná cena vzešlá ze soutěže bude významně nižší?

To nemůžeme říct. To bychom nahrávali našim soupeřům, ale obecně lze říct, že se nabídky soutěžitelů nemusí od ministerstvem zadané ceny příliš lišit.

Počítá vaše nabídka s využitím stávajících mýtných bran?

Zvažujeme, jak maximálně využít stávající mýtný systém. To zásadní, co nás omezuje ve využití mikrovlnné technologie (mýtných bran), je čas na zpoplatnění těch 900 kilometrů. Je obtížné garantovat, že budeme mít pro všechny mýtné brány stavební povolení včas. Každopádně plánujeme využití takzvaného centrálního systému, který z bran shromažďuje data.