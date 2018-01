Ministr velí do zbraně: Evropa by měla prudce snížit počty divočáků

Na opatření v souvislosti s africkým morem prasat by letos Česko mohlo dát kolem 200 milionů korun.

„Pokud se máme jako Evropa v nějaké době očistit od této nákazy, tak musíme rapidně snížit v celé Evropě stav černé zvěře,“ řekl Milek na dotaz ČTK.

Ministr zemědělství Jiří Milek

„V současnosti je odhad mezi 40 až 50 kusy na tisíc hektarů honitby, kde se černá zvěř vyskytuje,“ uvedl k číslům běžným pro měsíc květen, kdy bývají stavy divočáků nejvyšší. „My bychom museli odstřelit tolik divočáků, aby zůstalo maximálně pět kusů na těch tisíc hektarů,“ vyjádřil své přesvědčení. Potom by se podle něj choroba šířila tak pomalu, že by vlastně sama vymřela.

„Kdyby se myslivci zmobilizovali, a opravdu proto všichni udělali všechno, tak si myslím, že se to dá snížit během roku,“ je přesvědčen ministr. Vedle klasického odstřelu se toho podle něj dá dosáhnout metodami jako je omezení reprodukce nebo uspání divočáků, kteří by se pak odstřelili. Opatření, o kterých se mu podle jeho slov jako celoživotnímu myslivci těžko mluví, nepovažuje za přehnaná a podotýká, že Německo si stanovilo cíl snížit stavy o 70 procent.

Milek také uvedl, že loni Česko na opatření souvisící s africkým morem prasat dalo do 100 milionů korun. „Letos to bude minimálně dvojnásobek. A to říkám, že se nesmí stát, že nám to vletí do bílých chovů, tam by ty škody byly násobně větší, proto tomu věnujeme takovou pozornost,“ zdůrazňuje.

Alternativou prudkému snižování stavů je vyvinutí očkovací látky. Na té mají podle ministra pracovat i české instituty.

V Česku se zatím nákaza, která není nebezpečná pro člověka, objevila v okolí Zlína. V okrese tohoto města veterináři prozatím potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Do chovů se zatím nákaza nerozšířila. Pokud by k tomu došlo, musel by se chov vybít.

O problematice Milek jedná i se svými kolegy na berlínském veletrhu, kde ho odpoledne čeká setkání, jehož se zúčastní také německý ministr zemědělství Christian Schmidt. V Německu z rozšíření nákazy panují poměrně velké obavy.