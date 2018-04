Do Mladé Boleslavi zamíří investice za 8,6 miliardy, půjdou na silnice i byty

Vláda chce podle Babiše investicemi podpořit region, ve kterém působí jedna z nejdůležitějších českých firem. Nezveřejnil ale žádnou částku, kolik kabinet v příštích letech do projektů investuje. Sama Škoda Auto se zavázala do rozvojového fondu vložit v příštích třech letech zhruba 750 milionů korun. Dalších minimálně 300 milionů korun ročně investuje do svého rozvoje také přímo Mladá Boleslav.



V plánu je například rozšíření třídy Václava Klementa za 194 milionů korun, vylepšení silnice mezi dálnicí D10 a třídou Václava Klementa za 454 milionů nebo rekonstrukce Boleslavské ulice v Kosmonosech za 61 milionů. V plánu je také stavba nových tratí nebo rekonstrukce hlavního mladoboleslavského nádraží.

„Poprosili jsme, aby to cashflow bylo velice konkrétní podle jednotlivých let, abychom to mohli naplánovat, protože potom se zase setkáme se stejným problémem, že my to naplánujeme, ministerstva dostanou peníze a potom to neutratí,“ řekl Babiš.

Kromě dopravních projektů chce Škoda Auto investovat do sociální oblasti, zdravotnictví, volnočasových aktivit, veřejných prostranství, bydlení, bezpečnosti, dopravy a školství. „Odhadoval bych, že tady bude potřeba zhruba tak 2 000 bytů. To si myslím, že je úplné minimum, takový základ, který by se mělo město ve spolupráci s někým pokusit vybudovat,“ řekl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS). Město podle něj staví i dvě nové školky s kapacitou 200 míst. „A to už je i s výhledem na budoucí rozvoj a určitě v tom budeme pokračovat,“ dodal Nwelati.

Investice mají zvýšit kvalitu života v Mladé Boleslavi a okolí. Škoda investovala od roku 2012 do mladoboleslavského závodu téměř dvě miliardy eur (asi 50,7 miliardy korun). „Chtěli bychom, aby se na tomto úspěchu podíleli i občané. Chceme v Mladé Boleslavi intenzivně a trvale investovat, abychom výrazně zlepšili infrastrukturu města a regionu. Je samozřejmě jasné, že tak velký záměr lze realizovat pouze tehdy, pokud všichni zúčastnění budou táhnout za jeden provaz. Dnešní diskuse byla slibným a zdařilým začátkem,“ řekl předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

Mladá Boleslav je město se zhruba 44 tisíci obyvateli. Letošní rozpočet města činí téměř 1,3 miliardy korun.