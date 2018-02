Mlékárny tlačí výkupní ceny mléka dolů. Mají nový argument: dovoz eidamu

Kilogram polského eidamu stál v září 91 korun, v prosinci už jen 66 Kč. Mlékárny jsou tak nuceny jít s cenou svých sýrů dolů a tlačí na zemědělce, aby jim prodávali mléko levněji.

„Kdysi jsem prohlásil, že pro české mlékárny je eidam cesta do pekla. To bohužel trvá,“ říká k nynější situaci šéf Jaroměřické mlékárny Bedřich Štecher.

Obdobně hovoří majitel Madety Milan Teplý. „Děláme třicítku eidam, to je takový základ. Má kupní sílu mezi lidmi s nižšími výdělky. Ale teď je to špatné – nevíme, co bude. Ceny dovážené eidamské cihly letí zčistajasna dolů,“ uvedl Štecher v rozhovoru pro MF DNES. Ostatní výrobci, včetně dalších velkých producentů, jako je Lactalis či Olma (patřící holdingu Agrofert), se odmítli vyjádřit.

V Německu zatím platí lépe

Tuzemské mlékárny prodávaly dle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZFI) kilogram eidamu s 30 procenty tuku v prosinci za 80 korun, v lednu už jen za 73 ­korun. V obchodech cena klesla ze 151 ­Kč za kilogram na 141 korun v­ lednu. V akci běžně stojí i polovinu. Tučnějšího, 45 procentního eidamu, se zlevnění tolik nedotklo.

„Ceny poklesly z důvodu přebytku u výrobců na evropských trzích, kteří se snažili odprodat maximum před koncem roku,“ vysvětlila v lednu pro MF DNES produktová manažerka obchodního řetězce Makro Kamila Kubešová.

Tlak ze zahraničí je opravdu velký. Zatímco tuzemské mlékárny v­ lednu podle SZFI prodaly 920 tun eidamu (30 procentní z toho představoval 759 tun), z ciziny se měsíčně dováží zhruba dvojnásobek.

Problém spočívá v tom, že současná cena dováženého eidamu neodpovídá ceně mléka. Výkupní cena mléka v­ Česku dosáhla minima v červenci roku 2016 (6,1 koruny za litr) a od té doby šla stále nahoru až do prosince loňského roku. V tu chvíli stál litr v průměru 9,3 koruny.



V lednu se nárůst cen nadojeného mléka zastavil a nyní všichni očekávají jeho pokles. Jedinou otázkou je, jak dlouhý a jak výrazný bude.

Všichni zemědělci nicméně nejsou odkázáni pouze na tuzemské výkupní ceny. Velká část producentů mléka má v­ záloze odbytiště v­ Německu, kde prozatím – minimálně na jihu země – platí lépe. „V ­Německu nám platí o 90 haléřů na litr více a to by si místní mlékárny měly uvědomit,“ říká Zdeněk Houška, místopředseda Mlékařského a hospodářského družstva Jih.

Houška zároveň potvrzuje, že právě ceny eidamu nyní používají tuzemské mlékárny jako jeden z argumentů, proč by měly výkupní ceny klesat. Loni to řešit nemusely, protože kromě másla se zvyšovaly i­ ceny některých dalších mléčných výrobků.

Poláci zvyšují tempo

Roberto Brazzale, šéf firmy Brazzale Moravia vyrábějící na Moravě tradiční italské sýry, připomíná další důvod, proč výkupní ceny mléka zamíří dolů. „Evropská unie nebyla schopna zlikvidovat zásoby sušeného odtučněného mléka a od loňského jara se produkce mléka v Evropě zvyšuje velmi rychlým tempem. Výhledově bude situace podobná jako na jaře 2016, a to i kvůli silnému poklesu hodnoty dolaru vůči euru, takže očekáváme významný pokles cen mléka u prvovýrobců,“ uvádí.

Situace, kdy ceny eidamu lítají jako na houpačce, tu není zdaleka poprvé. Eidam totiž patří mezi základní mléčné výrobky s nízkou přidanou hodnotou. Navíc u něj spotřebitelé jen těžko rozlišují značky. Mlékárny se proto snaží nebýt na něm příliš závislé a nabízet raději výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

„Eidam se snažíme potlačovat a­ zaměřujeme se na jeho další zpracování, porcování, kde je přece jenom cenová citlivost nižší,“ popisuje Štecher za Jaroměřickou mlékárnu.

Nejvíce eidamu se do Česka vozí z Německa a Polska. Zejména polské mlékárny v posledních letech hodně investovaly do modernizace a tamní produkce roste rok od roku. Podle aktuálních dat je Polsko v mléčném průmyslu soběstačné na 120 procent.

V roce 2016 Poláci exportovali 233 tisíc tun sýrů a tvarohů, což představovalo 30 procent jejich produkce. Česko je pro ně po Německu druhým největším odbytištěm mléčných výrobků. Pro srovnání – tuzemské mlékárny loni vyrobily 97 tisíc tun přírodních sýrů.

Jedním z největších dovozců mléčných výrobků na český trh je společnost Milkpol se zhruba dvoumiliardovými tržbami. Eidam patří vedle másla k jejich hlavním dovozním artiklům, jak potvrdil MF DNES před koncem roku jednatel Milkpolu Jerzy Klos. Lze přitom očekávat, že eidamů firma do tuzemska bude vozit čím dál víc. Loni totiž koupila společnost Unipack Rosice, kde lze sýry plátkovat a balit.