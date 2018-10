Moravská vína čeká výjimečný ročník, letos se mohou vyrovnat francouzským

Horké a suché léto napumpovalo hrozny vyšší cukernatostí a naopak nižšími kyselinami, než je pro moravské hrozny charakteristické. „Dalo by se předpokládat, že letošní vína budou mít podobné vlastnosti jako vína z teplých jižních krajů Evropy,“ míní Josef Svoboda, vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt.

Výjimečnou kvalitu by měla letos mít hlavně vína červená, ve kterých dosud jižní Evropa dominovala. Chloubou moravského vinařství byly spíše odrůdy bílé, ale to se mění. Mohou za to mimo jiné i klimatické změny. Za posledních šedesát let se průměrná teplota na Moravě zvýšila o jeden a půl stupně Celsia.

Oteplení se projevuje hlavně na podzim, kdy hrozny dozrávají. Typické je střídání teplých dnů a chladných nocí, to má vliv na vyšší množství aromatických látek. „Zanedlouho se může stát, že budeme konkurovat Itálii, Španělsku nebo Francii,“ míní ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Tak dlouhé vinobraní snad vinaři ještě nezažili. Hrozny se začaly sbírat už na začátku srpna a sklizeň se chýlí ke konci teprve nyní. Podle prvotních odhadů se zdá, že vína letošního ročníku budou výjimečná. Postupné oteplování nahrává hlavně červeným vínům, která dosud byla na jižní Moravě v pozadí bílých odrůd.

„Pomluvy o nedostatku sluníčka na Moravě nejsou pravdivé,“ říká David Šťastný, ředitel vinařství Château Valtice – Vinné sklepy Valtice. „Červená vína budou letos určitě špičková. Také kvalita bílých vín vypadá hodně slibně,“ poznamenává šéf vinařství, které je největším pěstitelem révy u nás. Letos sklidilo zhruba o deset procent hroznů víc než loni.

„A to i díky novým vinohradům, které nám přišly takzvaně do plodnosti,“ vysvětluje Šťastný. Velmi slibně podle něj vypadají odrůdy Rulandské bílé, šedé, Ryzlinky rýnské i Ryzlinky vlašské a všechny modré odrůdy.

Že si lidé na červeném z ročníku 2018 pochutnají, se domnívají i vinaři na Znojemsku, kde mají hrozny nebývalou vyzrálost, vysoký obsah cukru a skvělé aroma. „U červených vín to vnímáme výrazně. V několika šaržích vyrábíme červené víno jako přívlastkové, konkrétně výběr z hroznů,“ poukázal mluvčí znojemského vinařství Lahofer Daniel Smola na dříve neobvyklou věc. Hrozny byly letos podle něj zdravé a měly dostatek slunce. A Znojemsko mělo, na rozdíl od Břeclavska či Hodonínska, také dostatek vláhy.

Na trh tak půjdou přirozeně o něco dražší vína. Ne však proto, že by vinaři zdražovali, ale naopak proto, že se budou prodávat vína vyšších přívlastků a kvality.

Bílé bude každé jiné

Důležitá část práce na vinaře ještě čeká ve sklepích. Až ta nakonec rozhodne, jak budou vína ročníku 2018 chutnat. Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi přitom mohou být velké. Snad v každé vinařské podoblasti vinaři pracují s jinou surovinou. Opět je za vším netypické počasí, především rozdíly v podzimních srážkách. Ty způsobily, že letošní ročník nebude snadné hodnotit za celou jižní Moravu.

„Z pohledu bílých odrůd bude letošní rok nelehké popsat. Jiné budou mít vinaři na Znojemsku, jiné na Mikulovsku, Velkopavlovicku či Slovácku. V každé z podoblastí totiž byly koncem léta jiné vláhové poměry, a to zejména deště během celého září. Ty někde naředily nízké cukernatosti raných odrůd, někde způsobily hnilobu, jinde ale naopak pozitivně pomohly později dozrávajícím odrůdám, v závěru byly cukry hodně vysoko,“ domnívá se Josef Svoboda, vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt.

První příležitost ochutnat letošní vína budou mít lidé o svátku svatého Martina 11. listopadu. Díky tomu, že se s vinobraním začalo tak brzy, se dá očekávat, že budou letošní svatomartinská vína kvalitnější než kdy dřív. Měla totiž bezmála o měsíc více času na zrání.