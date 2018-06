Ve dvou třetinách mořských plodů a soli byly mikroplasty, odhalil test

Analýza prověřila 29 vzorků korýšů, 35 vzorků mušlí a 39 vzorků mořské soli, přičemž mikroplastovými částicemi byly zatíženy přibližně dvě třetiny zkoumaných potravin v každé kategorii. Vzorky pocházejí z obchodů v různých evropských státech. „Nejvíce mikroplastových částic, více než 30 kusů ve 100 gramech, laboratoř našla ve vzorcích mořské soli Fleur de Sel,“ uvedla šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Důvodem, proč je mořská sůl více znečištěná, je podle Hoffmannové způsob zpracování, při kterém se mořská voda pomalu odpařuje v mělkých pánvích blízko moře. „Tento druh soli bývá považován za nejchutnější a patří k těm nejdražším. Průmyslově vyráběná sůl obsahovala šestkrát méně mikročástic plastu než Fleur de Sel,“ doplnila Hoffmannová.

Drobné plastové částice mohou podle dTestu pocházet z kosmetiky, textilu, pneumatik nebo rozpadajících se umělohmotných předmětů. Vítr a odpadní voda je pak roznáší po celé planetě a často končí v mořích a oceánech. Mikroplasty rozptýlené ve vodě požírají mořští živočichové a některé v nich mohou zůstávat.



Miniaturní kousky plastu mohou prostoupit přes střevní tkáň

„To je důvod, proč jsme na přítomnost mikroplastů otestovali potraviny mořského původu. Zajímalo nás, do jaké míry jsou umělou hmotou kontaminovány potraviny, které se prodávají v Evropě,“ vysvětluje Hoffmannová. Do mezinárodního týmu, který vzorky zasílal do specializované laboratoře, byly kromě Česka zapojeny Francie, Itálie, Dánsko, Španělsko, Belgie, Finsko a Rakousko.

Mikroplasty jsou úlomky plastů o velikosti sto nanometrů až pět milimetrů, které se vyskytují ve vodě, půdě i vzduchu. Podle vědeckých hypotéz mohou být škodlivé v tom, že by mohly zvyšovat vstřebatelnost některých chemikálií do těla. Vědci také zkoumají mechanické působení těchto částic v organismu.

Nejmenší mikroplasty, o velikosti do desíti mikrometrů, se mohou dostat přes střevní tkáň až do lymfatického a imunitního systému. Nejvyšší podíl těchto „průchozích“ mikroplastových částic odhalil test ve zmiňované soli Fleur de Sel.

Pro lidské zdraví jsou rizikové i mikroplasty, které se do těla dostávají z ovzduší. Při jejich vdechování obecně platí, že čím větší částice, tím horší dopad na plíce, jelikož částečky malé velikosti je možné vydechnout zpět, případně si s nimi poradí plicní čisticí mechanismy.