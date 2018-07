Vlakem z Moskvy do Kjóta. Rusové plánují postavit most na Hokkaidó

O projektu mostu se hodně mluví již roky. Spekulace loni ukončil Vladimír Putin, který mimo jiné prohlásil, že takový most by měl „planetární význam“. Okolnosti pokračování projektu na začátku srpna osvětlil ruský velvyslanec v Japonsku Michail Galuzin. „Doufáme, že tento významný projekt bude i nadále předmětem konstruktivní diskuse a bude v budoucnu implementován,“ řekl Putin agentuře RIA Novosti.



Podle současných plánů by měl most propojit ruský ostrov Sachalin a nejsevernější japonskou výspu – Hokkaidó. Bude měřit 45 kilometrů a povede přes La Pérousův průliv. Jde o poslední článek série staveb, které ve výsledku mají propojit evropskou část Ruska s japonským hlavním ostrovem Honšú, který je s Hokkaidó propojený tunelem Seikan.



Rusové momentálně připravují stavbu mostu spojující pevninu se Sachalinem. Podle agentury TASS bude most stát okolo 500 miliard rublů (přes 174 miliard korun). Podle ruské vlády je jeho dokončení klíčové pro to, aby se mohlo začít se stavbou mostu do Japonska.



Projekt propojení mezi Ruskem a Japonskem by mohly ještě zbrzdit politické rozepře o čtyři z Kurilských ostrovů. Ty od druhé světové války drží Rusové. Japonci však jejich nárok na ostrovy neuznávají. Dá se předpokládat, že stavbě mostu bude předcházet oficiální dohoda týkající se těchto sporných území.