Začal soud s někdejšími uhlobarony. Koláček si změnil jméno

Antonín Koláček v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že je v kontaktu s peruánskými šamany a na švýcarské vězení, kam má nastoupit v květnu, je dobře připraven. Jak uvedl, bydlet v cele bude sám, ale bude docházet do práce a pečovat o zvířata. Více ve videu.



Na místě byla pětice bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti (MUS) i exnáměstek ministra průmyslu Robert Sýkora. Manažeři vinu odmítají a poukazují na to, že za totožné skutky už byli odsouzeni ve Švýcarsku. Transformace MUS se uskutečnila před dvaceti lety.

Obžaloba viní Antonína Koláčka, Jiřího Diviše, Petra Krause, Oldřicha Klimeckého a Marka Čmejlu z toho, že ovládli MUS jejími vlastními penězi a podvedli stát jakožto menšinového akcionáře. Česku údajně způsobili podvodem a zneužitím obchodních informací škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Hlavní líčení mělo původně začít už v říjnu, soudu se však tehdy nepodařilo včas obeslat všechny účastníky řízení.

Koláček, který se nedávno vrátil z Peru, novinářům řekl, že je za zahájení procesu rád. „Končí dvacet let nejasností a trápení,“ vysvětlil. Pro soud si prý připravil písemné prohlášení, na otázky senátu či státního zástupce po dohodě s právníky zatím odpovídat nebude.

Obdobný postup zvolí i Petr Kraus. „Nemám žádný důvod opětovně vysvětlovat složité detaily jednotlivých kroků, které byly činěny v době před téměř čtvrtstoletím. Na řadu z nich si dnes navíc vzpomínám jen složitě, což je pochopitelné s ohledem na velmi dlouhou dobu, která od poloviny let devadesátých let uplynula,“ uvedl předem ve svém tiskovém prohlášení.

Zahájení procesu Kraus na rozdíl od Koláčka nevítá. „Česká obžaloba je téměř totožnou kopií obžaloby švýcarské. Česká justice započala proces pouze z formálních důvodů, nástup do výkonu trestu ve Švýcarsku bude znamenat důvod pro jeho okamžité zastavení,“ podotkl.

Soud by skutečně musel zastavit trestní řízení vůči obviněnému, který by nastoupil pro totožný skutek do vězení v jiném státě. Předsedkyně senátu Silvie Slepičková si s obžalovanými vyjasňovala situaci ohledně švýcarských trestů ještě předtím, než dala pokyn k přečtení obžaloby. Potvrdila si u nich, že pravomocné tresty odnětí svobody ve Švýcarsku dostali Koláček a Kraus, zatímco u Klimeckého, Diviše a Čmejly bude tamní prvoinstanční soud výši trestů znovu posuzovat.

Kraus si má odpykat 36 měsíců, podle svých slov však prozatím nedostal žádnou výzvu ani informaci ohledně nástupu do výkonu trestu. Koláček dostal trest 52 měsíců. Uvedl, že se s švýcarskými úřady dohodl na odkladu nástupu do vězení do 2. května 2019, aby se mohl zúčastnit českého hlavního líčení.

Exmanažerům hrozí v Česku až desetileté vězení. Šestému obžalovanému, bývalému náměstkovi Sýkorovi, může soud uložit maximálně osm let za přijetí úplatku.

Škoda státu až 8,6 miliardy korun

Stát se k trestnímu řízení připojil jako poškozený se čtyřmi alternativními návrhy na náhradu škody – po manažerech chce, aby společně zaplatili buď 8,6 miliardy, nebo 6,8 miliardy, alternativně 3,3 miliardy, ale nejméně 2,2 miliardy korun. Jednotlivé částky se liší podle způsobu výpočtu škody, do největší sumy je například zahrnuto i údajné bezdůvodné obohacení obžalovaných.

Náhrady škod se domáhá i následnická společnost Czech Coal Services, která svůj požadavek zvýšila na 7,2 miliardy korun. Exmanažeři tyto nároky odmítli. „Obžaloba je taky vykonstruovaná, ale ne zas tak moc jako konstrukce společnosti Czech Coal Services nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ uvedl k tomu Koláček.