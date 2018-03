Mosty na spadnutí lemují celou republiku. Stovky z nich jsou nebezpečné

Nejvíce problémových mostů je ve Středočeském kraji – sto, ale střední Čechy mají vzhledem ke své velikosti mostů nejvíc, druhé místo má Ústecký kraj s 83 mosty.

Samostatně se evidují mosty na silnicích II. a III. třídy, které většinou patří krajům. Z nich je do nejhorších tří tříd sedmibodové stupnice zařazeno 2 925 mostů.

I tady vítězí střední Čechy s 572 mosty, druhý je Jihomoravský kraj se 427 mosty. To, že je most zařazen mezi mosty ve špatném či kritickém stavu, znamená jediné: je třeba ho co nejdříve opravit.

Jak jsou na tom silniční mosty v Česku

Co znamená na spadnutí

Mezi jednotlivými kategoriemi je jen tenká hranice. To potvrzuje asi nejznámější příklad z Prahy, Libeňský most. Tento most byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen pro veškerou dopravu v půlce ledna.

Dělníci během měsíce vyztužili jeho nejhorší místa podpěrami. Statik má tento týden potvrdit zlepšení stavu z havarijní sedmičky na velmi špatnou šestku a most se může otevřít – zatím pro tramvaje.„V případě, že nenastanou žádné technické komplikace, tramvaje se na most vrátí od začátku ranního provozu 3. března,“ uvedl radní pro dopravu Petr Dolínek.

Jak jsou na tom silniční mosty v Česku 1 750 000 000 Kč - tolik peněz chystá letos Ředitelství silnic a dálnic utratit za opravu mostů u hlavních silnic a dálnic.

17 618 - tolik je v Česku silničních mostů mimo majetek obcí.

Přestože to je podobné, jako kdyby se pacient vrátil z jednotky intenzivní péče do léčebny dlouhodobě nemocných, tak to hlavnímu městu umožní obnovit na mostě normální provoz. Pokud další měření potvrdí, že most je v pořádku, tak se na něj vrátí i automobily. A pražští politici se nadále mohou dohadovat, jestli je most lepší opravit, nebo zbourat a na jeho místě postavit most nový.

Takové štěstí neměl most v Černé Hoře, na důležitém tahu z Brna do Svitav. Most se měl původně pouze opravovat, jenže loni v létě se zjistilo, že je v tak špatném stavu, že je potřeba jej zbourat a postavit nový.

„V březnu očekáváme stavební povolení od krajského úřadu a v březnu by se také mělo začít bourat a bezprostředně stavět. Pořád předpokládáme, že se stavba stihne tak, aby na most mohla auta vjet ještě letos,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

VIDEO: Promočené a hrozící pádem. Prolezli jsme pražské mosty

Paradoxně nejhorší situace není u historických staveb, ale u těch nejnovějších mostů. Podobných, jako je most v Černé Hoře nebo trojská lávka v Praze, která se dokonce loni v prosinci zřítila.

Smutný osud lávek

„Nejhůře na tom jsou mosty železobetonové předpjaté, relativně mladé stavby z dob socialismu, jako trojská lávka,“ popisuje soudní znalkyně Pošvářová. Do těchto mostů není při běžné kontrole vidět. Může v nich korodovat ocelová výztuž, zejména při zanedbané údržbě. Pak je u nich velké riziko havárie.

Právě u těchto mostů často zatéká do míst, kde jsou zakotvená lana. „Tyto konstrukce považuji za nejrizikovější, protože jak do ocelové konstrukce, tak do klenby vidíte, ale sem ne. Když se neudržuje izolace, neumíte odhadnout, v jakém stavu objekt uvnitř je,“ popisuje Miloslava Pošvářová. Jako příklad uvádí právě most v Černé Hoře. Když ho dělníci otevřeli, ukázalo se, že předpjatá lana jsou zkorodovaná a je potřeba ho zbourat.

To je případ i lávek podobných té, která spadla v pražské Troji. Lávky v Nymburku, Radonicích nebo v Kroměříži jsou konstrukčně podobné a zkorodované zevnitř. V evidenci ŘSD a krajů chybějí, stejně jako tisíce dalších staveb, které patří obcím.

Tu nymburskou spojuje s Prahou i jméno jejich architekta Jiřího Stráského a také jejich stáří – obě pocházejí z roku 1984. Podle posledních zpráv z města je jasné, že asi dva a půl tisíce Nymburčanů bude muset zkratku přes řeku do centra ještě dlouho oželet a využívat asi kilometr vzdálený železniční most.

Odborníci doporučili uzavřít i malou lávku přes Ohři v Radonicích, využívají ji místní a chalupáři. Pětašedesátimetrová lávka je navíc klasifikována stupněm čtyři, tedy ve velmi špatném stavu. Pro místní je to problém, další nejbližší most je sedm kilometrů daleko, proto mnoho z nich i přes výstrahy a uzávěry řeku Ohři po mostě běžně překonává. Vedení městyse už moc nepočítá s tím, že by jim oficiální místa lávku povolila znovu otevřít. Připravují už proto projekt na nový most.

VIDEO: Brněnský most v Jihlavě čeká oprava

Radnice nechala uzavřít i lávku v Kroměříži, kde probíhá diagnostika. Jak dlouho bude zavřená, v jakém je stavu a kolik bude stát oprava, se zatím neví.