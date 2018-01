V Česku je 96 mostů v havarjiním stavu, platí na nich dopravní omezení

Největší počet mostů v nejhorší kategorii, označované sedmým stupněm, mají k začátku letošního roku v Jihomoravském kraji. Je to celkem 29 mostních konstrukcí.

Mosty v havarijním stavu nejsou pouze problémem krajů, a tedy silnic nižších tříd. Jedenáct havarijních mostů eviduje napříč Českou republikou i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má na starosti hlavní dálniční tahy a silnice první třídy.

Omezený provoz kvůli technickému stavu od loňského července platí například na mostě přes říčku Žerotínku u Černé Hory na silnici I/43. Tomu se auta ve směru na Brno musí vyhýbat. Díky provizornímu podepření konstrukce je možné přes most projíždět alespoň v opačném směru na Svitavy, uvedl mluvčí ředitelství silnic Jan Studecký.

Ještě během letošní zimy by stávající most měl být zdemolován a během zbytku roku jej má nahradit most úplně nový. Ten by kvůli úspoře času měla postavit stejná firma, která vy hraje výběrové řízení i na demolici stávajícího mostu.

Lepší budoucnost než demolice čeká například most přes potok Lubí na silnici I/23 v Třebíči, který v současnosti za sedm milionů korun rekonstruuje Skanska. V loňském roce silničáři opravili mimo jiné trojici mostů na silnici I/11 v Ostravě za celkem 150 milionů korun. V druhé polovině roku ŘSD počítá s opravou havarijního mostu na silnici I/6 u Krušovic, který je v současnosti pouze provizorně zajištěný.



Celkový počet havarijních mostů napříč republikou mírně klesá. Vloni v červenci evidovali silničáři po celém Česku 108 takovýchto mostů, letos jde o 96 objektů. Zlepšování je vidět například i na stavu mostů ve zmiňovaném Jihomoravském kraji, kde se počet havarijních mostů proti polovině loňského roku snížil o čtyři.

O šest se snížil počet nejvíce poškozených mostů v Libereckém kraji. I tak ale Krajská správa silnic Libereckého kraje eviduje 12 mostů v havarijním stavu. Naopak počet mostů hodnocených stupněm šest, který označuje velmi špatný technický stav, meziročně při prosincovém sčítání vzrostl z 51 na 56 mostů.

Stavbou, která se do nejhorší kategorie propadla teprve nedávno, je most přes říčku Šlapánku v Mírovce na Vysočině. Ten se správa silnic Vysočiny chystá uzavřít v pondělí. Doposud zde platí zákaz vjezdu nákladních aut a zemědělské techniky, který místní nerespektují.

Špatný stav mostů se nevyhýbá ani hlavnímu městu, přestože zde Technická správa komunikací (TSK) eviduje pouze jediný takový případ. Je jím železobetonová mostní konstrukce nacházející se u stanice metra v Nových Butovicích. Ta je rovněž určená k demolici, protože případná oprava by byla příliš drahá. Ještě během letošního roku by tak podle pražské technické správy měl být most stržen a na jeho místě začít stavba nového.

Známý je v Praze rovněž případ Libeňského mostu, který je hodnocený stupněm 6. Kondice mostu se podle TSK příliš nezlepšila ani po provizorním podepření v roce 2009 a je proto nutné jej co nejdříve opravit. V současné době na něm rovněž platí omezení pro vjezd vozidel těžších než šest tun, tramvaje městské hromadné dopravy na něj tak mohou vjíždět pouze jednotlivě.

Méně známá je skutečnost, že ve stejné kategorii se nachází rovněž Palackého most spojující Rašínovo nábřeží a Anděl. Kamenná stavba vzniklá v letech 1876 až 1878 se podle hodnocení TSK potýká s problémy se zatékáním vody do konstrukce.