Loni skončilo přes tisíc venkovských prodejen, dvakrát více než předloni

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) loni ukončilo v Česku činnost 1 082 prodejen s rozlohou do 400 m². Zavíraly zejména ty nejmenší, s rozlohou do 50 m², kterých bylo 759.



Největší problémy mají podle svazu i ministerstva prodejny v obcích do 250 obyvatel. „Velká část je neprofitabilních a pro obchodníky neefektivních. Obyvatelé zpravidla pracují a nakupují ve spádových oblastech, větších městech,“ uvedla na středeční tiskové konferenci prezidentka SOCR Marta Nováková.



Ministerstvo připravuje sadu opatření, která by měla podnikání na venkově pomoci. „V rámci zachování služeb na vesnicích a povzbuzení podnikání ve venkovských oblastech navrhujeme přiznat podnikatelům, kteří podnikají v obcích do 400 obyvatel, status malého a středního podniku,“ uvedl resort. Nestačilo by však mít na venkově jen sídlo, subjekt by musel doložit prokazatelnou podnikatelskou činnost v obci.

Dosáhnout na dotace pro malé podniky by tak mohla například i družstva, jako je COOP. Právě ta silně pociťují tíhu podnikání na venkově, které mnohdy nemůže být ziskové, a k dotacím nemají tak snadný přístup.

Dalším zvažovaným opatřením je pomoci malým obcím formou rozpočtového určení daní nebo investice do vysokorychlostního internetu.

Svaz volá po systémovém řešení

Podle Novákové podpora podnikání na venkově dosud nebyla systémová. „Chceme systémové meziresortní řešení. Směřovat by mělo ke starostům, kteří by měli vytvářet takové podmínky, aby obchody ve svých obcích udržely,“ uvedla.

Výkonný ředitel Svazu měst a obcí Dan Jiránek je přesvědčen, že stát by měl zejména pomoci tím, že bude dobuduje dopravní infrastrukturu.

Upozornit na venkovské podnikání má i letošní ročník soutěže Diamantová liga kvality, kterou pořádá SOCR ve spolupráci s ministerstvem. Letos se poprvé do soutěže mohou přihlásit maloformátové prodejny s potravinovým i nepotravinářským zbožím. Dosud cílila spíš na velké řetězce.