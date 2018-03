Ministerstvo práce mělo problémy i za Marksové. Audit šetří miliardu korun

„Závěry auditu mluví o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a nehospodárnosti,“ říká Němcová. Výše pochybení podle závěru souběžného auditu Nejvyššího kontrolního úřadu převyšuje miliardu korun. Jde především o IT systémy na výplatu sociálních dávek, dávek v nezaměstnanosti a o ekonomický informační systém ministerstva, který se několikanásobně prodražil.



Problémy s IT systémy pro úřady práce se táhnou od dob exministra Jaromíra Drábka a jeho výměny dodavatelů informačních technologií bez výběrového řízení. Jeho tehdejší náměstek Vladimír Šiška byl v této souvislosti pravomocně odsouzen na čtyři roky vězení. Nyní se rýsuje další soudní pře.

V polovině loňského listopadu, necelé dva týdny před demisí Sobotkovy vlády, ministerstvo práce vypovědělo smlouvu s dodavetelem na IT systém Sociální dávky za 130 milionů korun. Údajně proto, že společnost OKsystem neplnila dodávky. Firma se proti výpovědi brání a podala žalobu.

Zakázku stihlo staré vedení ministerstva vypsat znovu, termín pro podání nabídek vyprší příští týden. „Soudní pře by nicméně znamenala zablokování této zakázky,“ říká Oleg Blaško, náměstek pro informační technologie a bezpečnost MPSV.

Hrozí, že IT systém na dávky v nezaměstnanosti nebude

Problém je i s druhým zásadním IT systémem, na dávky v nezaměstnanosti. Ten měl podle původní smlouvy začít fungovat už loni v lednu, termín se několikrát odsouval. „V tuto chvíli jednáme se společností Atos IT Solution Services, že ani termín 1. července 2018 není realistický,“ říká Blaško. Kromě toho jeden z neúspěšných uchazečů o tuto zakázku podal námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Hrozí, že úřad tuto druhou zakázku zruší.

Ministerstvo by pak zřejmě opět muselo prodlužovat smlouvu stávajícímu dodavateli dávkových systémů, společnosti OKsystem. To udělalo i předchozí vedení ministerstva, když bez výběrového řízení podepsalo smlouvu za miliardu korun, což mu Nejvyšší kontrolní úřad vytkl. Je tedy otázka, jak by se další výplaty zabezpečily. „Není ohrožena výplata nepojistných dávek. Jak budeme postupovat v oblasti trestněprávní stránky věci, řekneme v nejbližších dnech,“ uvedl Blaško.

Společnost Atos figuruje i u dalšího problematického IT systému: měla ministerstvu dodat ekonomický informační systém. Původně vyhrála tendr s cenou 35 milionů korun, ale cena pak rostla. „Předchozí vedení ministerstva schválilo změnové požadavky za 94 milionů korun, dalších 30 zamítlo, k tomu je třeba připočíst například nákupy licencí,“ dodal Blaško.