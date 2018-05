Zlato urve Kanada, Češi skončí ve čtvrtfinále, nevěří hokejistům sázkovky

Sázkové kanceláře hlásí, že Česko patří podle kurzů až na šesté místo. „Bookmakeři očekávají, že Češi vypadnou ve čtvrtfinále,“ řekl iDNES.cz hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Šance na zlato je podle kurzu této sázkové kanceláře 16:1, na medailové umístění 3,6:1.

Česko šampionát zahájí v sobotu zápasem se Slovenskem. „Objem sázek na česko-slovenský souboj aktuálně činí 20 procent všech přijatých sázek a asi nebude velkým překvapením, když prozradím, že 97 procent sázkařů si je jistých, že vítězství bude naše,“ sdělila Markéta Světlíková, mluvčí Chance, která na vítězství českých hokejistů vypsala kurz 1,5:1.

Sázkové kanceláře očekávají vklady za stovky milionů

Fortuna zatím přijala vklady za zhruba 10 milionů korun, celkový objem přijatých sázek v průběhu mistrovství očekává na 550 milionů. „V letošním roce každopádně pozorujeme nebývalý a nadstandardní růst zájmu sázkařů o hokejové podniky. Pokud by se tento trend promítl i do mistrovství světa, pak by celkové vklady mohly být ještě citelně vyšší,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Fortuny David Vaněk. Chance očekává vklady za zhruba 110 milionů.

Sazka v den začátku mistrovství eviduje sázky celkem za stovky tisíc. „Očekáváme opět navýšení sázek oproti předchozímu roku, ale k zásadnímu zvýšení dojde jen v případě úspěchu českého týmu, pokud by postoupil do semifinále a bojoval o medaile,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel komunikace Sazky Václav Friedmann.



Už nyní bookmakeři evidují několik zajímavých sázek. „Jeden klient postupně na pěti tiketech investoval do vítězství Kanady v kursu 2,16:1 úctyhodných 620 tisíc korun a bude čekat na možnou výhru 1,3 milionu korun,“ uvedla Fortuna.



Zájem o sázení výrazně roste

Právě Kanada je největším favoritem. Se současným kurzem 2,2:1 směřuje ve Fortuně na její výhru 80 procent sázek. „Loni její tažení za zlatým hattrickem nečekaně přerušili Švédové, kteří ovládli finále. Letos si tým javorových listů bude chtít spravit chuť, ovšem Švédové mají tentokrát tým opravdu nabitý a Kanadě budou minimálně šlapat na paty,“ odhaduje bookmaker Chance Karel Brettschneider.

Právě Švédsko se v žebříčku této kanceláře drží s větším odstupem na druhém místě s kurzem 5,7:1. Třetí je Rusko.

Zájem o sázení podle Hanáka v posledních letech roste v řádu desítek procent ročně. „Souvisí to s vyšší dostupností sázek přes internet a mobilní telefony. Nejvíce se sází na fotbal, hokej a tenis, vliv ale mají také úspěchy českých sportovců. V Česku proto pozorujeme nadstandardní zájem o sázky na biatlon,“ říká Hanák. Lidé sázejí i na nesportovní témata, například politiku.