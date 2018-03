Jedna karta vládne všem. Polská karta MultiSport opanovala česká fitka

„Od května jsme se rozhodli ukončit spolupráci se společností MultiSport. Částka, kterou za vstup klienta dostáváme, je tak nízká, že by ohrozila naši provozuschopnost. Přijímat nadále MultiSport by znamenalo, že budeme muset v dohledné době zavřít,“ uvedla nedávno na svém facebookovém profilu E. R. S. Workout, tělocvična na pražském nákladovém nádraží Žižkov, která otevřela před rokem.

Pavel Oliva, spolumajitel E. R. S. Workout, teď doufá, že klienti budou ochotni za jeho služby zaplatit adekvátní cenu, tedy 160 korun za lekci. Jako vstřícné gesto zlevní vícenásobné vstupy. „Možnost jít každý den na nějaký sport je pro klienta pecka. Méně už pro sportoviště,“ konstatuje Oliva.

Chtěl se s MultiSportem domluvit na zvýšení platby za klienta, případně získat povolení vybírat ke kartě doplatky, ale nepořídil.

Pro několik tisíc tělocvičen na českém trhu je masa 90 tisíc potenciálních klientů s kartičkou lákavá.

Kdo nemá, jako by nebyl

I Oliva si na začátku sliboval, že díky spolupráci s MultiSportem natáhne novou klientelu. Polská firma má dnes takovou sílu, že si jen málokdo může dovolit její kartu nepřijímat. Jedním z těch, kteří trendu vzdorují, je Jan Kareš, provozovatel dvou stejnojmenných fitness center v centru Prahy. Podařilo se mu přitáhnout stálé klienty z řad podnikatelů a sportovních nadšenců, které oslovil přístup samotného majitele.

„MultiSport karty jsou ideální pro masovou klientelu. Já dělám fitness pro lidi, kteří chápou, že péče, kterou dostávají, něco stojí. Lidé se u nás potkávají, popovídají si, dělají spolu i byznys,“ vysvětluje Kareš.

Naopak jiná fitka si spolupráci s MultiSportem nemohou vynachválit. Ve Fitness Centrech Olgy Šípkové kartu přijímají pět let.

„MultiSport dělá velkou osvětu – rozpohybovali lidi, kteří by nechodili cvičit, mohou díky tomu využívat spoustu sportovišť,“ říká spolumajitel této pražské fitness sítě Pavel Přeček. Podle něj tito klienti představují asi třicet procent tržeb a Fitness Centrum Olgy Šípkové díky nim plně využívá kapacitu svých tělocvičen.

Platby od MultiSportu jsou podle Přečka nastaveny výhodně. Chválí také platební morálku polské firmy. Připouští však, že fitkům, kde převažuje podíl klientů s kartou nad těmi platícími, může závislost na MultiSportu způsobit potíže.

„Když jsme v roce 2010 vstoupili na český trh, měli jsme i kvůli ekonomické krizi pomalejší rozjezd. Aktuální ekonomická situace a zájem firem podpořit zdraví zaměstnanců však našemu rozvoji pomáhají,“ říká šéf MultiSport Benefit pro Česko a Slovenskou republiku Marian Škripecký.

Ekonomika MultiSport karty funguje na předpokladu, že ji větší část držitelů využívá výrazně pod své možnosti, takže jejich paušál pokryje náklady i na ty, kteří využívají kartu na maximum a provozovatel karty na nich vlastně tratí. Navíc musí MultiSport pokrýt své vlastní náklady s budováním a kontrolou sítě partnerů a navrch něco vydělat.

V zemích, kde majitel MultiSportu, polská firma Benefit Systems, působí, pak skupuje sítě fitcenter a za klienty s kartou platí sám sobě. Kartu lze získat jen přes zaměstnavatele, ten na ni může svým pracovníkům v rámci benefitů přispívat.

Výhodné jen pro někoho

Konkurenční firmy , které nabízejí zaměstnanecké benefity, se vůči úspěšnému tažení MultiSportu snaží vymezit.

„Karty jsou výhodné jen zdánlivě. Na začátku si lidé myslí, že často sportují, nebo budou sportovat a univerzální permanentka se jim vyplatí. Většina by však ve skutečnosti za jednotlivé vstupy utratila méně, než kolik zaplatí na měsíčních paušálech,“ říká Václav Kurel, ředitel Benefit Plus, konkurenčního systému zaměstnaneckých benefitů.

Ty fungují na jiném principu – firma nabije svému zaměstnanci virtuální benefitový účet a ten z něj pak na smluvních sportovištích platí, Benefit Plus si strhává úhradu za zprostředkování v řádu procent.

Úspěch MultiSport karty se nyní snaží v pozměněné podobě napodobit francouzská firma Sodexo, známá hlavně stravenkami. „Multisport cílí na zaměstnance kolem třiceti let, často single. Jenže je tu velká skupina lidí, kteří by přivítali jiný typ benefitů,“ upozorňuje Lukáš Pokorný, manažer projektu ActivePass. Firma proto loni v prosinci začala nabízet vlastní kartu.

„Chceme, aby lidé vstali z kanape, ale nemusí kvůli tomu chodit do fitka. Ukazujeme jim, co vše mohou ve volném čase podnikat. Třeba jít do botanické zahrady, do muzea nebo absolvovat kurz 3D tisku,“ říká Pokorný.

ActivePass neuzavírá smlouvy jen s fitness centry, ale také se zoologickými zahradami, kulturními památkami či organizátory únikových her. Aktuálně jich má přes tisícovku. A podle informací od sportovišť jim platí za klienty víc než polský konkurent.