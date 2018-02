Zpátky na zem. Musk zvládl start rakety, ale Tesla „pro lidi“ má obří ztrátu

K pozemským problémům se musel jeden z nejbohatších Američanů vrátit hodně rychle poté, co vyslal raketu Falcon Heavy na oběžnou dráhu (podívejte se na start rakety). Do vesmíru symbolicky vynesl i své nejnovější dítě z dílny Tesla a krátce na to v oznámení investorům už uklidňoval, že problémy na zemi hravě zvládne.



„Pokud dokážeme k pásu asteroidů (soustava planetek obíhající mezi Marsem a Jupiterem, pozn. red.) vyslat Roadster, dovedeme nejspíš vyřešit i problémy s výrobou Modelu 3,“ ujišťoval Musk.

Načasování bylo skvělé. Na 400 tisíc potenciálních zákazníků a zástup investorů zajímá, kdy se konečně výroba naplno spustí.

Je to i v zájmu Tesly, jejíž nejnovější čtvrtletní výsledky přinesly rekordní ztrátu. Firma od října do prosince prodělala 675 milionů dolarů (14 miliard korun) právě kvůli pomalému náběhu produkce modelu, který má být finančně nejdostupnějším elektromobilem pro zákazníky a je zásadní pro další úspěch společnosti. Nutno dodat, že trh ztrátu čekal, souvisí i s velkými investicemi do vývoje a výroby.

Je přitom možné, že v letošním roce se ztráta automobilky ještě prohloubí. Koncem loňského roku mělo z výrobních linek Tesly sjíždět 5 tisíc elektromobilů týdně. Tuto metu Musk několikrát posouval, dosáhnout jí chce v červnu. V posledním čtvrtletí loňského roku vyrobila firma 1 550 nových vozů.

VIDEO: Podívejte se na novou verzi elektrického sportovního vozu Roadster Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Problém je ve výrobě baterií do nových vozů v Muskově továrně Gigafactory v americké Nevadě. Tesla přitom výrobu baterií do elektroaut v minulosti zdůrazňovala jako svou přednost a má zkušenosti s výrobou dražších, větších a výkonnějších modulů například pro Model S nebo Model X SUV.

Předloni společnost prodělala 121 milionů dolarů. Ztráta za poslední loňské čtvrtletí byla dosud nejvyšší. Přesto analytici čekali o něco horší výsledky. Bez zahrnutí mimořádných položek automobilka ve čtvrtém čtvrtletí prodělala 3,04 dolaru na akcii. Analytici podle průzkumu agentury Reuters odhadovali v průměru na 3,12 dolaru na akcii.

Čtvrtletní tržby společnosti Tesla vzrostly na 3,3 miliardy dolarů z 2,3 miliardy před rokem. Firma již začátkem ledna oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila dodávky zákazníkům meziročně o 27 procent na rekordních 29 870 vozů.