Kde jsou peníze, které Musk slíbil? Jestli blafuje, porušuje zákony

17:35 , aktualizováno 17:35

Uplynuly dva dny od tweetu Elona Muska o převedení Tesly do soukromých rukou a kolem jeho plánu stále panují nezodpovězené otázky. Kde je 82 miliard dolarů, na které by výkup akcií ředitele americké společnosti přišel? Pokud finance nemá, mohl by to pro něj být krok do vězení. Manipulace s cenou akcií je v Americe totiž přísně střežená.